Wochenende in Österreich bringt Gewitter und hohe Temperaturen

Immer wieder bilden sich Gewitter in den nächsten Tagen in Österreich. Imago / Imago

Bis zu 29 Grad hat es am Wochenende. Im ganzen Land scheint zwar immer wieder die Sonne, aber auch mit Regen und Gewittern ist zu rechnen. Am Montag zieht eine Kaltfront über Österreich.

Beständig unbeständig – so lautet offenbar das Motto des Frühlingswetters in Österreich. Die nächsten Tage ist wieder fast alles dabei: Sonne, Regen, Gewitter, Wind. Am Wochenende wird es mit bis zu 29 Grad besonders heiß, wie die Geosphere Austria am Donnerstag prognostiziert. Ab Montag gehen die Temperaturen dann ein wenig zurück, aber Höchstwerte bis 24 Grad sind immer noch drin.

Am Freitag entstehen bereits am Vormittag rasch Quellwolken und im Westen schon die ersten Schauer. Sonst bringt der Vormittag trockenes und sonniges Wetter. Am Nachmittag bilden sich ausgehend vom Bergland neuerlich Schauer und Gewitter, wobei der Schwerpunkt im Südosten des Landes liegt. An der Alpennordseite weht mäßiger Westwind, sonst ist es abseits von Gewittern schwach windig. Frühtemperaturen umspannen elf bis 17 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen steigen dann auf 23 bis 28 Grad.

Sonne und Gewitter

Abgesehen von lokalen Frühnebelfeldern startet der Samstag sonnig. Ausgehend vom Berg- und Hügelland bilden sich erneut Regenschauer und Gewitter, die am Nachmittag auch auf das Flachland übergreifen. Abseits von Schauer- und Gewitterzellen weht nur schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei zwölf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 29 Grad.

Am Sonntag zeigen sich bereits am Vormittag sich in allen Regionen Österreichs mächtige Quellwolken, rasch gehen erste Gewitter nieder. Am Nachmittag verlagert sich der Gewitterschwerpunkt zunehmend an die Alpennordseite und den Nordosten. Es besteht lokal Schadenspotential, es bleibt auch in den Abend und Nachtstunden gewittrig. Dabei muss mit kräftigen Windböen gerechnet werden, abseits der Schauer und Gewitter ist es schwach windig. Frühtemperaturen bleiben bei elf bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen meist bei 22 bis 29 Grad, dazu ist es regional schwül.

Kaltfront am Montag

Bereits während der frühen Morgenstunden liegt am Montag ein Tiefzentrum über dem Osten Österreichs. Dieses sorgt während der ersten Tageshälfte östlich vom Tiroler Unterland für teils heftige Gewitter und Schauer. Das Tiefzentrum verlagert sich im Tagesverlauf nach Nordosten, Gewitter gehen dann nur noch im äußersten Osten und Südosten nieder. Von Nordwesten her zieht die starke Bewölkung einer Kaltfront auf – mit anhaltendem Regen besonders im Norden. Bis zum Abend lassen die meisten Niederschläge im Osten wieder nach, insgesamt bleibt es stark bewölkt. Der Westwind frischt kräftig auf, am Alpenostrand auch mit stürmischen Böen. Die Frühtemperaturen werden mit 13 bis 20 Grad prognostiziert, die Nachmittagstemperaturen von West nach Südost nur noch 13 bis 24 Grad.

Am Dienstag überwiegt verbreitet starke bis geschlossene Bewölkung mit unergiebigem Regen. Ein paar Sonnenlücken und kaum Niederschlag sind ganz im Osten zwischen Weinviertel und der Südoststeiermark zu erwarten. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord. Nach Frühtemperaturen von neun bis 16 Grad steigen die Höchstwerte auf 13 bis 23 Grad. (APA)