„Presse“-Literatursalon im Juni

Im Gespräch mit: Gabriele Reiterer

Die Geschichte einer Kindheit im schillerndsten Salon Wiens und eines Künstlerinnenlebens in London, Venedig und Los Angeles. Die Biografie über Anna Mahler erzählt vom Leben einer beeindruckenden – und fast vergessenen – Frau und spannt einen großen Bogen über 100 Jahre österreichische Kunst- und Geistesgeschichte.

Über die Autorin: Gabriele Reiterer ist in Südtirol geboren. Sie studierte Kunstgeschichte und Philosophie in Wien und New York. Ihre bevorzugte Ausdrucksform ist die literarische Erzählung von Wissenskulturen. Sie hat zahlreiche Bücher und Beiträge zu Kunst und Architektur veröffentlicht.

Info & Buchung „Anna Mahler“ Bildhauerin|Musikerin|Kosmopolitin

Durch die Lesung und das Gespräch führt Mag. Matthias Opis, Geschäftsführung und Verlagsleitung Styria Buchverlage. Donnerstag, 27. Juni 2024, 17.30 Uhr

„Presse“-Studio

Hainburger Straße 33

1030 Wien Preis: € 59,- pro Person

Ermäßigung für Club-Mitglieder: € 29,- pro Person Buchung direkt unter diepresse.com/shop In Partnerschaft mit dem Molden Verlag www.styriabooks./molden

