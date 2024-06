Größtes bisheriges Nato-Manöver in der Ostsee startet am Freitag

U.S. Naval Forces Europe

Bild von Baltops 23: Amphibische Landungs-/Kommandoschiffe aus Polen, Italien, Großbritannien und den USA auf Kiellinie in der Ostsee.

An Baltops 24 nehmen 20 Nato-Staaten mit mehr als 50 Schiffen und 85 Flugzeugen/Hubschraubern teil. Schweden fährt erstmals unter Nato-Banner mit.

In der Ostsee beginnt diesen Freitag das bisher größte westliche Flottenmanöver dort, es dürfte sogar das größte neuzeitliche Manöver in der Ostsee generell sein. An der Operation unter dem Namen „Baltic Operations 24“ (Baltops) nehmen laut Angaben der sie veranstaltenden Führungsmacht USA mehr als 50 Kriegsschiffe und U-Boote, mehr als 85 Flugzeuge und Hubschrauber sowie über 9000 Mann teil. Und es gibt eine Premiere: Heuer nimmt Schweden daran erstmals als Nato-Mitglied teil.

Baltops ist eine jährliche Manöverserie, die 1971 begonnen hat. Die USA luden dazu naturgemäß auch andere Nato-Staaten ein, aber auch das neutrale Schweden und andere Nicht-Nato-Länder haben daran bisweilen mitgemacht, nicht zuletzt im Vorjahr. Damals, bei Baltops 23, gab es wiederum die Premiere mit Finnland als damals frischgebackenem Nato-Land. Schweden und Finnland, die beide seit langer Zeit neutral bzw. blockfrei gewesen waren, sind durch den russischen Angriff auf die Ukraine und bedrohliche Gesten, die das russische Militär schon zuvor gesetzt hatte (etwa einen simulierten Bombenangriff auf Stockholm) offiziell ins Nato-Lager getrieben worden. Russland ist dadurch zum einzigen Nicht-Nato-Ostseeanlieger geworden.

Abschreckungssignal gegen isoliertes Russland

Schwerpunkte des heurigen 53. Baltops-Manövers, das bis 20. Juni dauert, sind laut US-Angaben Minensuche, U-Boot-Jagd und amphibische Operationen. Es geht aber natürlich um den gesamten Bereich der Seekriegsführung, also auch Schiffsbekämpfung, Flugabwehr, Küstenbeschuss, zum Einsatz kommen auch unbemannte Unter- und Überwasserfahrzeuge.

Die U.S. Navy listet 20 Teilnehmerländer auf, allesamt Nato-Mitglieder: Neben den USA sind es Belgien, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Finnland, Polen, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Rumänien, Großbritannien und die Türkei.

Deutsche, finnische, schwedische und US-Flugzeuge in Formation über dem deutschen Versorger FGS Berlin bei Baltops 22. U.S. Navy

Nicht nur wegen der nunmehrigen Teilnahme Schwedens unter Nato-Banner könne Baltops 24 als klares Signal der Abschreckung gewertet werden, sagte Vizeadmiral Thomas Ishee, Kommandeur der 6. US-Flotte mit Zuständigkeitsbereich Mittelmeer und Ostatlantik, offenkundig unter Hinweis auf Russland. Dessen Ostseeflotte hat den Raum St. Petersburg und vor allem die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad als Stationierungsort. Die Russen werden die Nato-Manöver traditionell mit Flugzeugen, Schiffen und elektronischer Aufklärung beschatten.

Die Stärke der russischen Ostseeflotte ist nicht exakt anzugeben, weil mehrere Einheiten in anderen Meeren aktiv sind. Vor 2022 bestand sie aus etwa 43 Überwasserschiffen inklusive Minenräumern und -Legern und Landungsschiffen sowie ein bis zwei U-Booten. Aktuellere Angaben gehen von bis zu 55 Schiffen aus. Dazu kommen landgestützte Fliegereinheiten, Küstenverteidigung, Marineinfanterie und zugeordnete Heereseinheiten.