Martin Reiss ist neuer Präsident der Vienna Capitals

Die Ära von Hans Schmid in Kagran ist vorbei, es beginnt eine neue Zeitrechnung unter Führung von Unternehmer Martin Reiss.

Wien. Die Vienna Capitals stellen sich unter Schweizer Führung neu auf. Nach dem Rückzug von Langzeitpräsident Hans Schmid (84) übernimmt der Schweizer Sportmanager Martin Reiss das Präsidentenamt. Der 68-Jährige, der bei einer Generalversammlung Ende Juni offiziell bestellt wird, will für die Caps einiges bewegen und übte zum Einstand heftige Kritik am Zustand des Club-Eishockeys in Österreich.

„Ich möchte, dass man in fünf Jahren sagt: Wow, die haben was auf die Beine gestellt“, erklärte Reiss am Donnerstag und hob die Leistung seines Vorgängers hervor, der Spitzeneishockey in Wien erst ermöglicht hat. „Was Hans gemacht hat, ist einmalig, das zu toppen ist schwierig, deshalb komme ich mit neuen Ideen“, sagte er.

Reiss ist seit 40 Jahren international im Sportmanagement tätig, Allsport Promotion, dessen Geschäftsführer er ist, hat mittlerweile das Hauptbüro in Wien. Der gebürtige Tscheche war viel in der Formel 1 engagiert und leitete die Fußball-Clubs Slavia Prag und Queens Park Rangers. Im Eishockey hat er Erfahrung als Vermarkter des tschechischen Eishockeyteams, seinen breiten Erfahrungsschatz will er nun auch in Österreich einbringen.

Über den Status quo im heimischen Eishockey fällt ihm nichts Gutes ein. Man müsse die Liga dazu bringen, „aktiver zu werden. Ich habe noch nie ein Land gesehen, das so ein tolles Produkt hat und man macht nichts. Die Vermarktung ist inexistent. Wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann muss ich annehmen, dass das jemand nicht kann. Es kann nicht sein, dass Clubs weniger aus der Liga-Vermarktung lukrieren als Schweizer Drittligisten“. Reiss ist überzeugt, dass man „mehr Geld generieren“ könne, er will daher bald einen Termin mit der Liga machen, um auszuloten „wo wir ihnen vielleicht helfen können“.

Reiss wird einem sechsköpfigen Vorstand vorstehen. Franz Kalla, 16 Jahre lang General Manager, bleibt dem Club als Vizepräsident erhalten, zweiter Stellvertreter wird Bauunternehmer Philipp Felsinger, die neu eingeführte Position eines Vorstandssprechers übernimmt ÖBB-Manager Stefan Braun. Die Geschäftsführung haben Lukas Garhofer und Patrick Wondra inne, sportlicher Leiter ist Christian Dolezal. Als Cheftrainer soll Gerry Fleming die Caps wieder ins Play-off führen, dass die Wiener heuer erstmals seit 20 Jahren verpasst hatten.

