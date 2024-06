Avantgarde à la Niederlande

Die Niederlande haben die Wahl schon hinter sich. Sie verstehen sich oft als Vorreiter, doch das Image ist zum Teil im Cannabis-Rauch aufgegangen.

Alles ist gesagt, alles geschrieben und ausgestrahlt – nur eben noch nicht von allen, wie es in einem alten Witz heißt. 48 Stunden bleibt Wählerinnen und Wählern hierzulande noch Zeit, die Lopatkas, Schieders, Vilimskys, Schillings oder Brandstätters auf Herz und Nieren zu prüfen, um schließlich ihr Kreuz zu machen – und nach Ansicht eines Kandidaten zu entscheiden, wer in Brüssel und Straßburg zu Kreuze kriechen wird und wer nicht. In unserem kleinen Salon wollen wir freilich nicht in Stammtischjargon verfallen.

Die Abwicklung der EU-Wahlen von Grönland bis Zypern ist ein großes Unterfangen, das es durchaus mit der Megawahl in Indien aufnehmen kann – nur dass keine Elefanten und Kamele zum Einsatz kommen und in vier Tagen alles vorbei ist. Auch wenn sich nicht leugnen lässt, dass manche Bewerber wie Trampeltiere auftreten.

Die Niederländer haben ihre Wahl am Donnerstag bereits hinter sich gebracht. Sie halten den Wochentag als Wahltag hoch. In mancherlei Hinsicht verstehen sich die Niederländer als progressiv, wobei das Image letzthin in Cannabis-Rauch aufgegangen ist. Mark Rutte, ihren Langzeit-Premier, haben sie in die Wüste geschickt. In Brüssel sucht er jetzt eine Weiterverwendung in der Nato. Die Parlamentswahlen an der Nordsee haben indes den etwas weichgespülten Rechtspopulisten Geert Wilders nach oben gespült. Der Nexit ist für ihn zwar passé, doch als Vorreiter surft er auf der Welle eines Rechtstrends in die EU. Avantgarde, nur andersherum.

