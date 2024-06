Der ORF als Lieblingsfeind der FPÖ

Seit Wochen intensivieren die Blauen ihre Angriffe auf den Öffentlich-Rechtlichen. Warum sie das tun – und wie sie den ORF im Fall einer Regierungsbeteiligung umbauen wollen.

Acht Absätze ist die Aussendung lang, mit Kritik spart die FPÖ darin nicht. Über eine „flächendeckende und teils gesetzeswidrige Kampagne“ gegen die Freiheitlichen beschweren sie sich. In zig Beispielen halten sie ihrem Widersacher unlauteres Vorgehen und mutmaßliche Verfehlungen vor. Ziel des blauen Brandbriefs ist jedoch nicht eine andere Partei. Es ist der ORF.

Die Aussendung ist nur eine der jüngsten Attacken der Freiheitlichen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Am Wochenende brach Harald Vilimsky, der blaue Spitzenkandidat für die Europawahl, ein Interview mit dem ORF ab. Er sah sich durch die Frage eines Journalisten pauschal als Rechtsextremist diffamiert. Über einen „durchgeknallten ORF“ beschwerte sich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz dann Peter Westenthaler. Sekundiert wurde er vom blauen Generalsekretär, Christian Hafenecker, der den ORF „im Wahlkampf gegen die FPÖ“ verortet. Ihre Kritik gossen die Freiheitlichen dann auch in die oben erwähnte Presseaussendung, die Rede war dabei auch von „Fake News und politisch einseitiger Propaganda“.

Um Zufälle handelt es sich dabei nicht – obwohl es FPÖ-Insidern zufolge ursprünglich eigentlich nicht die Strategie gewesen wäre, ORF-Ba­shing ins Zentrum des EU-Wahlkampfes zu rücken. Das änderte sich aber mit Fortdauer des Wahlkampfes. Die Blauen gingen in den Angriffsmodus über und suchten zuletzt alle Möglichkeiten zu nutzen, gegen den ORF zu kampagnisieren.

Beliebt bei Blauwählern

Mit der Intensivierung der Angriffe lässt sich, wie man bei Blauen immer wieder hört, verlässlich Aufmerksamkeit generieren. Vor allem aber kommen ORF-Angriffe in der eigenen Wählerschaft gut an und lassen sich mit der Erzählung vom Kampf gegen das „System“ vereinen. Dabei kam der FPÖ durchaus entgegen, dass der ORF in einer Fragestellung unlängst in einem TV-Duell das Attentat auf den slowakischen Premier, Robert Fico, mit der aufgeladenen Stimmung in Zusammenhang brachte – für die wiederum auch die Blauen mit verantwortlich wären. Vilimsky griff daraufhin den ORF an: Es sei „eine Frechheit der Sonderklasse“, dass er in die Nähe eines politischen Attentats gerückt werde. Später erklärte der ORF-Moderator, das nie getan oder beabsichtigt zu haben.

Die Attacken im Vorfeld der EU-Wahl fügen sich in die seit 2023 laufende Kampagne der FPÖ gegen die ORF-Haushaltsabgabe. Diese ersetzte ab dem 1. Jänner 2024 die bisherigen GIS-Gebühren. Der ORF schätzte, dass dadurch bis zu 700.000 Haushalte mehr als bisher für den ORF zahlen müssen. Darunter werden auch manche sein, die dem ORF nicht wohlgesinnt sind und über eine monatliche Zahlung von 15,30 Euro für diesen kaum erfreut sein werden, so die FPÖ-Spekulation.

Im Nationalratswahlkampf könn­te der ORF aber auch durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom Oktober 2023 zum Thema werden. Das Höchstgericht urteilte, dass die Bestellung und Zusammensetzung des ORF-Stiftungsrats und Publikumsrats teilweise verfassungswidrig sind – nämlich wegen des zu großen Einflusses der Politik.

Kleinerer ORF, Geld aus Budget

Eine neue Konstruktion könnte zwar auch erst von einer neuen Regierung gezimmert werden. Denn die verfassungswidrigen Bestimmungen treten erst am 1. April 2025 außer Kraft. Gut möglich ist aber, dass die Parteien schon im Wahlkampf ihre Modelle für den Stiftungsrat und den ORF im Allgemeinen bewerben werden.

Nur: Was will die FPÖ genau mit dem ORF? Der FPÖ schwebt ein „verschlankter Grundfunk“ vor. Die Haushaltsabgabe soll abgeschafft werden, der öffentliche Rundfunk deutlich kleiner als bisher aufgestellt sein. Finanziert werden soll der ORF über Einnahmen aus dem Werbemarkt, vor allem aber direkt aus dem Bundesbudget – was Kritikern zufolge die Abhängigkeit von der Politik erhöhen könnte. Als die FPÖ zuletzt in der Bundesregierung saß, wollte sie diese Reform der Finanzierung auch schon – ebenfalls wurden etliche Personalrochaden angestrebt.

Und laut Freiheitlichen sei man damals kurz vor einem Erfolg gestanden: Seit dem Ende von Türkis-Blau behaupten Blaue, dass man die GIS-Abschaffung ohne Ibiza-Skandal und dem folgenden Koalitionsende beschlossen hätte, auch von einer wenige Tage vor dem Ibiza-Crash erzielten Einigung mit ranghohen Türkisen ist die Rede.

ÖVP-Verhandler wollen das im Nachhinein so übrigens nicht bestätigen. Hört man sich unter jenen um, die mit den Blauen über den ORF verhandelt haben, wird stets erklärt, dass die zentrale Motivation der Freiheitlichen in ihrer ORF-Politik stets die eigene Behandlung im ORF sei. Ein Ende der blauen Kampagne gegen den ORF zeichnet sich übrigens nicht ab: Sollte die FPÖ regieren, hört man bei den Blauen, wäre eine ORF-Reform „ganz oben auf der Prioritätenliste“. Nicht zuletzt, weil es politisch eher machbar ist als große Reformen im Migrationsbereich.