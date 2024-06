Online-Broker Robinhood schnappt sich Kryptobörse Bitstamp

Mit der größten Übernahme der Firmengeschichte will Robinhood seine Marktposition im Handel mit Bitcoin & Co stärken. (Symbolbild)

Reuters / Andrew Kelly

Die in Europa und Asien populäre Kryptowährungsbörse geht für umgerechnet 184 Millionen Euro an den wachsenden US-Konzern.

Mit der größten Übernahme der Firmengeschichte will Robinhood seine Marktposition im Handel mit Bitcoin & Co stärken. Der Online-Broker kündigte am Donnerstag an, die in Europa und Asien populäre Kryptowährungsbörse Bitstamp für 200 Millionen Dollar (184 Mio. Euro) in bar zu übernehmen.

Das boomende Geschäft mit Cyber-Devisen hatte Robinhood zuletzt einen Rekord-Quartalsumsatz beschert. Die Aktien des US-Unternehmens stiegen an der Wall Street vorbörslich um knapp drei Prozent. (APA/Reuters)