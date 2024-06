Der Weg zur nachhaltigen Immobilie

Value One

Nachhaltigkeit ist längst auch in der Immobilienbranche ein Thema, in Österreich ist das ÖGNI-Zertifikat das Gütesiegel für nachhaltiges Bauen.

Ein essenzieller Baustein zur Erreichung der Klimaziele ist, dass Gebäude – sowohl im Wohn- als auch Gewerbebereich – nachhaltig sind. Das gelingt entweder bereits beim Neubau oder durch die thermische Sanierung von Bestandsobjekten. Ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Gebäude stattet die Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), eine NGO (Nichtregierungsorganisation, Anmerkung), mit der entsprechenden Zertifizierung aus.

Vom Neubau eines Supermarktes in Niederösterreich, neu errichteten oder sanierten Wohnhäusern in Wien bis zur Sparkasse in Ried im Innkreis tragen bundesweit bereits Hunderte Gebäude das ÖGNI-Zertifikat. Es wird erst nach erfolgter, gründlicher Prüfung durch Auditoren sowie anschließender Konformitätsprüfung durch Experten der ÖGNI verliehen.

Sanierungen gefragt

Im Prinzip ist Österreich, zumindest was den Neubau betriff, in punkto Nachhaltigkeit gut unterwegs, stellt ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert fest, problematisch wird es bei der Sanierung bestehender Objekte. Hier stehen allerdings nicht die Gründerzeithäuser im Fokus, die in ihrer Substanz meist sehr gute thermische Eigenschaften aufweisen, sondern Nachkriegsgebäude, die zwischen den 1950er- und 1980er-Jahren errichtet wurden. Ihre Sanierung in Richtung Nachhaltigkeit ist ein immenser Brocken, der bewältigt werden muss, stellt Engert fest: „Es mangelt nicht bloß an Handwerkern und Fachkräften, sondern auch daran, dass viele Sanierungsmaßnahmen weder vom Wohnungseigentumsgesetz, noch vom Mietrechtsgesetz unterstützt werden. Das ist die wirkliche Herausforderung.“ Ohne diese Mankos zu beseitigen, werden die Klimaziele nicht erreicht werden, meint der Experte, außer es käme zu überraschenden und revolutionären Weiterentwicklungen bei den entsprechenden Techniken und Technologien.

Alle betroffenen Gebäude abzureißen und neu zu bauen, ist illusorisch. „Das würde in Wirklichkeit das Klima mehr schädigen als alle anderen zur Verfügung stehenden Maßnahmen“, unterstreicht Engert, „Die Bausubstanz muss erhalten und ökologisch ertüchtigt werden. Das betrifft die thermischen Eigenschaften und, nach erfolgter Sanierung, die Energiequellen, die Gebäude versorgen.“ Wichtige erste Schritte sind etwa vorgehängte Fassadenelemente, die modular gefertigt und an die bestehende Bausubstanz angepasst werden. Das würde die Geschwindigkeit, mit der eine große Anzahl an Objekten saniert werden kann, deutlich erhöhen.

Grüne Unterstützung

Deshalb greift die ÖGNI ihren Industriepartnern mit technischer Expertise, der Auslegung des Green Deal der EU bis zur Deutung der EU-Taxonomie unter die Arme und erläutert, welche Herausforderungen neue Richtlinien mit sich bringen. „Andererseits unterstützen wir die Gebäudebesitzer mit ÖGNI-Zertifikaten, um etwa relativ günstige Finanzierungen erhalten zu können“, erklärt Engert, „Greenwashing gibt es bei uns nicht, es muss schon eine Leistung zur Nachhaltigkeit seitens der Eigentümer erbracht werden.“ Eine weitere Aufgabe sieht der ­ÖGNI-Geschäftsführer in der Kommunikation mit der Bundesregierung und der Bewusstseinsbildung, dass nachhaltige Sanierungen der Volkswirtschaft einen enormen Vorteil bringen: „Dadurch werden CO 2 -Emissionen eingespart und Strafzahlungen vermieden.“ Deshalb würde sich Engert eine Art Kickback für die Gebäudeeigentümer wünschen, die diese Maßnahmen finanzieren und durchführen. „Das können Förderungen oder zinsfreie Darlehen sein, Garantien für Finanzierungen oder vorzeitige Abschreibungen“, skizziert er, „So könnte viel in Bewegung gebracht werden.“

Ein weiterer Grund für die schleppende Sanierung von Bestandsobjekten ortet Engert bei der mangelnden Unterstützung jener Industrie, die neue Produkte für die Erreichung von Nachhaltigkeit – wie vorgehängte Fassadenelemente – herstellt. „Hier müsste man rasch einen Skalierungseffekt erreichen, damit schneller höhere Stückzahlen produziert und zu betriebswirtschaftlich sinnvollen Bedingungen angeboten werden können. Das wäre sinnvoller, als geringe Förderungen mit der Gießkanne auszuschütten.“

