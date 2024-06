Anne Imhof: Warum Sie diese Künstlerin kennen müssen

Sie war Boxerin, Türsteherin und gewann den Goldenen Löwen in Venedig: Anne Imhof gilt als die zeitgeistigste Künstlerin des deutschsprachigen Raums. In Bregenz nimmt sie jetzt den ganzen Zumthor-Bau mit ihrer sinistren Jugendwelt ein. Aber ist sie wirklich der neue Warhol, wie Direktor Thomas D. Trummer sagt?

Es ist schwierig mit der zeitgenössischen Kunst in Österreich, wenige hier kennen ihre Stars, die anderswo mit spektakulären Shows die Hallen füllen. Was daran liegt, dass es in Wien keine solchen Hallen gibt. Beziehungsweise ihre Verwalter diese Stars nicht gewinnen können. Denn das gelingt nur mit Freiheit. Eine Freiheit, finanziell und künstlerisch, die sie in Österreich traditionell im Kunsthaus Bregenz erhalten – Carte Blanche für vier Stockwerke einer Architekturikone von Peter Zumthor, die sich ideal für Gegenwartskunst eignet. Großartig. Aber weit weg.