Christian Jauk: Dass Andi weiter in Graz bleibt, war nach den vielen persönlichen Gesprächen nicht ganz überraschend für mich. Er hat in Graz die Chance, seine Idee von Fußball umzusetzen, findet dafür die notwendigen Rahmenbedingungen vor. Andi schätzt, dass er bei uns so sein kann, wie er ist: eine starke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Und als Sportdirektor eines Champions-League-Vereins zu arbeiten ist eine Möglichkeit, die dir nicht viele andere Vereine bieten können.