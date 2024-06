Gigi D'Agostino verklagt Salzburger Festival

„L'amour toujours“

Gigi D'Agostino geriet vor zwei Wochen unfreiwillig in die Schlagzeilen, weil in sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht ist, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der deutschen Nordsee-Insel Sylt zur Melodie seines Partyhits „L'amour toujours“ „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ gegrölt hatten, was eine Welle der Empörung über Deutschland hinaus ausgelöst hat. Auch aus Österreich wurden Vorfälle gemeldet, zwischenzeitlich wurde der Song von einigen Radiostationen boykottiert. Der ÖFB muss zudem für die Fußball-EM in Deutschland einen neuen Jubel-Song suchen, nachdem die UEFA das geplante “L'amour toujours“ untersagt hat.