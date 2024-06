Geänderte Kampftaktik der Hamas könnte den Krieg weiter verlängern

Aktuelle Schätzungen nehmen eine Halbierung des Hamas-Heeres auf 9000 bis 12.000 Mann an. Längere Kämpfe und größere Angriffe werden mittlerweile vermieden, in der Defensive weichen die Islamisten schnell und setzen auf Überfälle, Hinterhalte, Nadelstiche.

Washington/Tel Aviv/Gaza. Die Zahl der Hamas-Kämpfer im Gazastreifen hat sich nach Aussagen von Militärexperten aus den USA und Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs ganz massiv dezimiert. Das führe dazu, dass die radikal-islamische Gruppe ihre Taktik hin zu mehr überfallsartigen Angriffen geändert habe. Längere Gefechte und Angriffe auf breiterer Front würden vermieden, dafür Fallen und Hinterhalte gestellt.

In den acht Monaten seit Beginn des Krieges im Oktober habe die Hamas rund die Hälfte ihrer Kampftruppen verloren, wobei dazu freilich seit jeher ziemlich divergierende Zahlen kursieren. Die erwähnten Experten gehen jetzt von noch etwa 9000 bis 12.000 Mann aus, zuvor seien es 20.000 bis 25.000 gewesen. Im Vorjahr gab es aber auch Angaben über 30.000 bis hin zu 40.000 Mann. Auf israelischer Seite sind bisher fast 300 Soldaten gefallen.

Partisanentaktik begann schon vor Monaten

Dass sich die Hamas-Taktik wie oben beschrieben geändert hat, ist freilich nicht ganz so neu wie behauptet. So etwas war schon Ende des Vorjahrs in Ansätzen zu bemerken und entspricht auch dem Verhalten von Partisanen, wenn sie überlegener Feuerkraft gegenüberstehen und/oder schnell an Stärke verlieren. Die Experten sagen jetzt, diese Kampftaktik könne dazu führen, dass sich die Kämpfe noch monatelang hinziehen, denn dadurch werden die eigenen Verluste reduziert, wenngleich man dadurch effektiv die Kontrolle über Raum verliert.

Hamas-Kämpfer mit MG bei einer Parade vor 2023. Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Unterstützt würden die Hamas-Truppen nach wie vor vielfach durch Material, das durch das ursprünglich viele Hundert Kilometer lange Tunnelsystem unter dem Gazastreifen transportiert werden, von dem die Israels erst Teile zerstört haben. Zudem würden Blindgänger (nicht explodierte Bomben und Granaten) der Israelis aufbereitet und umgekehrt als Sprengkörper benützt.

Viele Tunnels funktionieren noch

Die Hamas ist offenkundig weiter in der Lage, sich nach Angriffen schnell zurückzuziehen, in Deckung zu gehen und sich neu zu formieren, wobei auch das Tunnelsystem eine große Rolle spielt. Ihre Männer tauchen nach wie vor in Gebieten in Gaza auf, von denen Israels Militär ausgegangen war, dass sie bereits gesäubert seien. Die Benützung ziviler Tarnung und von Zivilisten bzw. zivilen Objekten als Schutzschild hält unvermindert an, wird sogar verstärkt und erklärt einen Großteil der Verluste unter formal Nicht-Kämpfern in Gaza, die wiederum von der Hamas-Führung propagandistisch ausgenutzt werden. Ohnehin ist vielen Beobachtern und Kennern der militärischen und sozialen Lage vor Ort zufolge der Übergang zwischen Hamas-Kämpfern und Zivilisten in Gaza oft fließend.

Auch Bewohner des Gazastreifens haben die Änderung der Hamas-Taktik bemerkt. „Vorher haben die Hamas-Kämpfer die israelischen Truppen abgefangen, angegriffen und beschossen, sobald sie in ihr Gebiet eindrangen“, sagte etwa ein Mann namens Wissam Ibrahim der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. „Aber jetzt haben sie ihre Vorgehensweise merklich geändert. Sie warten, bis sie aufmarschieren, und beginnen dann mit ihren Hinterhalten und Angriffen.“

„Können nicht jeden ausschalten“

Ein Sprecher des israelischen Militärs, Peter Lerner, sagte, man sei noch weit davon entfernt, die Hamas zu vernichten. Auch er geht davon aus, dass sich die Zahl der Hamas-Kämpfer ungefähr halbiert hat. Aber man könne nicht jeden Hamas-Kämpfer ausschalten und jeden Tunnel zerstören. Das sei unrealistisch. „Die Zerstörung der Hamas als Regierung ist hingegen ein erreichbares Ziel.“

Israelische Kampfpanzer im Anmarsch auf den Gazastreifen, 29. Mai. Imago Soldaten im Raum Rafah. AFP Eine Kampfzone in Gaza. AFP Erleichterung nach der Rückkehr vom Einsatz in Gaza. Reuters / Amir Cohen

Nach Angaben von Vertretern Israels und der USA sollen sich zwischen 7000 und 8000 der verbleibenden Hamas-Milizionäre in Rafah an der Grenze zu Ägypten verschanzt haben, das ist die letzte bedeutenden Bastion der militanten Islamisten. Die Hamas-Führer Jahia Sinwar, sein Bruder Mohammed und Sinwars Stellvertreter Mohammed Deif seien noch am Leben und würden sich zusammen mit israelischen Geiseln in Tunneln verstecken. (Reuters/wg)