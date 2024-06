Astrid Wagner: Die Anwältin, die sich für böse Männer interessiert

Astrid Wagner in ihrer Kanzlei mit Bildern ihrer mörderischen Klienten – von Estibaliz Carranza (der Boulevard gab ihr den Namen „Eislady“) bis Jack Unterweger.

Astrid Wagner in ihrer Kanzlei mit Bildern ihrer mörderischen Klienten – von Estibaliz Carranza (der Boulevard gab ihr den Namen „Eislady“) bis Jack Unterweger. Clemens Fabry

Porträt einer Unangepassten: Astrid Wagner, die wohl bekannteste Anwältin Österreichs, verrät der „Presse“, warum sie so gerne Mörder verteidigt. Und was sie an ihrem Beruf sonst noch fasziniert.

Man soll ja nicht verallgemeinern. Aber verlockend ist es schon. Strafverteidiger zum Beispiel – die einen arbeiten diskret im Hintergrund und setzen auf rechtliche Schachzüge. Die anderen sind offensiv, lassen Beziehungen spielen und schalten Medien ein. Und dann gibt es noch – Astrid Wagner.

Sie passt in keine Typologie. Mag die im steirischen Fürstenfeld geborene Juristin auch die bekannteste Anwältin des Landes sein – so richtig einschätzbar ist sie nicht. Bis auf das: Der Begriff „Streitlust“ scheint für die 61-Jährige geradezu erfunden worden zu sein.