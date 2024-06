Ehrung mit Flipflop-Begleitung für die Gründer der Roten Nasen

Vor 30 Jahren haben Monica Culen und Giora Seeliger die Roten Nasen gegründet. Nun erhielten sie das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik.

Eine solche Ehrung hat man im Wappensaal des Wiener Rathauses noch selten gesehen. Ein Komikerduo kaperte die erste Laudatio. Und Clowns spielten, begleitet von einem mit Strand-Flipflops ge­schla­ge­nen, zu­sam­men­ge­kleb­ten Abflussrohr-Instrument, den Beatles-Song „Come together“ so inbrünstig, dass Gastgeber Stadtrat Peter Hacker ihnen scherzhaft ein langfristiges Engagement in Aussicht stellte. Denn die Show war stimmig: Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielten die Grün­der der Roten Nasen: Monica Culen und Giora Seeliger.

Vor 30 Jahren riefen die beiden die Organisation ins Leben, die längst auch international aktiv ist. Ihre Clowns gehen dorthin, „wo das Lachen am dringendsten gebraucht wird“, wie es der künstlerische Leiter Seeliger formulierte: zu den Kindern und Alten in Krankenhäusern. „Was gibt es Schöneres, als verzweifelten Menschen Momente der Leichtigkeit zu bescheren“, sagte Monica Culen in ihrer Dankesrede. Die humorvoll-warmherzige Laudatio auf sie hielt der Schauspieler Miguel Herz-Kestranek, der die „Selbstverständlichkeit“ ihrer empathischen und sinnstiftenden Managementarbeit pries. Culen war gerührt – und lachte vor Freude. Das steckte an. Auch die Gäste strahlten. (cu)