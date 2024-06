Die grassierende Lust am Verbieten

Vom Einfamilienhaus bis zum Verbrenner – Europa setzt beim Klimaschutz auf Verbote und enge technische Vorgaben statt auf Markt. Ein Irrweg, den China vermeidet. Und damit Europas letzten Technologievorsprung beseitigt.

Jede Zeit hat ihr bevorzugtes Feindbild: Nachdem der Sturm gegen das SUV zum Mailüfterl mutiert ist (und zu einem Rekordmarkteil von 45 Prozent bei den Neuzulassungen in Österreich geführt hat) und die vor ein paar Jahren so beliebte „Flugscham“ in einem neuen Flugreiseboom endet, ist jetzt das Einfamilienhaus dran: Die Diskussion über diese „ineffizienteste und klimaschädlichste“ Wohnform schwappt gerade endgültig von Deutschland nach Österreich herüber.