Titelverteidigerin Iga Swiatek erste French-Open-Finalistin

Swiatek holt sich gegen Gauff als Erstes das Ticket ins Paris-Finale. Die Polin ist momentan Weltranglistenerste und hat nun auch erneut die Chance auf den Sieg der French Open.

Die Polin Iga Swiatek hat am Donnerstag als erste Spielerin das Endspiel der mit 53,48 Mio. Euro dotierten French Open erreicht. Die 23-jährige Nummer eins der Tennis-Frauen besiegte im Halbfinale die als Nummer 3 gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff nach 1:37 Stunden mit 6:2,6:4 und stellte damit im Head-to-Head mit dieser schon auf 11:1-Siege. Swiatek kämpft damit am Samstag um ihren bereits vierten Titel in Roland Garros.

Iga Swiatek: „Es war intensiv, im zweiten Satz sehr knapp. Ich bin sehr glücklich.“

„Es war intensiv, im zweiten Satz sehr knapp. Ich bin sehr glücklich, dass ich bei meiner Taktik geblieben bin, nicht zu viel nachgedacht habe und es zu Ende gebracht habe“, sagte Swiatek. Die Titelverteidigerin schloss mit dem 20. Sieg in Folge bei einem French-Open-Match zu Steffi Graf (1987 bis 1989) auf. Bis zum Rekord der US-Amerikanerin Chris Evert fehlen ihr aber noch 9 Siege.



Ihre Finalgegnerin wurde im Anschluss zwischen Jasmine Paolini (ITA-12) und Mirra Andrejewa (RUS) ermittelt. Swiatek ist im Endspiel in jedem Fall Favoritin gegen eine der beiden Überraschungs-Frauen des Turniers.



Gauff, die 39 unerzwungene Fehler begangen hat, kann sich mit der Tatsache trösten, dass sie am Montag erstmals als Nummer zwei im WTA-Ranking aufscheinen wird. (APA)