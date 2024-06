Slowakei: Fico gibt der Opposition Schuld am Attentat und empört damit

Der Regierungschef der Slowakei, Robert Fico, meldete sich via Facebook.

Der Regierungschef der Slowakei, Robert Fico, meldete sich via Facebook. Reuters

In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Anschlag auf ihn teilte Regierungschef Robert Fico gegen seine Gegner aus.

Bratislava. Die erste öffentliche Wortmeldung von Robert Fico nach dem lebensbedrohlichen Attentat auf ihn war mit Spannung erwartet worden. Doch was der 59-jährige Premier in seiner knapp viertelstündigen Videobotschaft an die Bevölkerung sagte, dürfte die Polarisierung der slowakischen Gesellschaft eher verstärken als mildern und die Kluft zwischen Regierungs- und Oppositionslager noch mehr vertiefen.

Wunsch nach Versöhnung