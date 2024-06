FPÖ gegen ORF: Wer betreibt hier „parteipolitische Agitation“?

Die FPÖ macht, was sie anderen vorwirft.

Es ist wahrlich keine Neuigkeit, dass die Freiheitlichen bewusst die Grenzen des Sagbaren austesten und zu verschieben versuchen, gerade in Wahlkampfzeiten. Aber was sich diese Woche in puncto ORF zugetragen hat, das ist schon eine besondere Geschichte: Da saß also der blaue Stiftungsrat Peter Westenthaler mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bei einer Pressekonferenz und zog über das Unternehmen, dessen Aufsichtsrat er quasi ist, vom Leder. Der ORF sei „durchgeknallt“, so Westenthaler, Hafenecker sprach von „Fake News und politisch einseitiger Propaganda“.

Nicht falsch verstehen: Die Blauen mögen hie und da zu Recht Kritik am Umgang mit ihnen üben. Allgemeingültig ist das deshalb noch lange nicht. Denn was wäre wohl los, wenn eine andere Partei diese Nummer abzöge? Wenn etwa ein Parteimanager von ÖVP oder SPÖ mit einem von ihnen ausgesuchten ORF-Verantwortlichen auf einem Podium säße, um dort die Berichterstattung pauschal zur „parteipolitischen Agitation“ zu erklären? So glimpflich wie die Blauen dieser Tage kämen sie bei Wettbewerbern und Medien wohl nicht davon. Nur zum Vergleich: Die SPÖ warf den Türkisen 2021 bereits „Orbanisierung“ vor, weil sie – wie wohl alle Kanzlerparteien vor ihr – einem ORF-Boss ins Amt half.

Dabei lässt die FPÖ wenig Zweifel offen, worum es ihr beim angestrebten ORF-Umbau geht: um sich selbst nämlich. Das Ganze folgt keinem hehren gesellschaftspolitischen Ansinnen, sondern schlichtweg dem Empfinden einer Ungleichbehandlung. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die blaue ORF-Politik in einem später publik gewordenen Chat mit Parteifreunden einmal schön zusammengefasst: „Der ORF war uns gegenüber nie schlimmer. Brauchen Abschaffung der GIS!“

So gesehen macht die FPÖ genau das, was sie anderen vorwirft. Nur ungenierter.