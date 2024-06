Immer mehr Polen kaufen „Fluchtimmobilien“ in Spanien

Die Quadratmeterpreise an der spanischen Mittelmeerküste sind inzwischen oft niedriger als in Warschau.

An der Costa Blanca am Mittelmeer und anderswo erwerben immer mehr Polen Häuser und Wohnungen. Sie suchen Sonne, relativ günstige Liegenschaften – und Schutz vor dem russischen Militär.

Alicante/Marbella/Madrid. Sorge ums Geld, Sorge um die Sicherheit: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kaufen immer mehr Polen in Spanien Immobilien. Das polnische Interesse an Haus- und Wohnungskäufen auf der iberischen Halbinsel hat sich vervielfacht. Besonders beliebt sind die Costa Blanca und die Costa del Sol am Mittelmeer sowie die Kanarischen Inseln im Atlantik. In diesen Regionen, die für ihre Strände und ihre vielen Sonnentage berühmt sind, gehört Polen mittlerweile zu den wichtigsten internationalen Kundenmärkten.

„In den letzten beiden Jahren sind Polen und Käufer aus Osteuropa stark in Erscheinung getreten, sicherlich als Reaktion auf den Krieg”, heißt es im Marktbericht der Immobilienagentur Panorama in der Costa-del-Sol-Stadt Marbella. Hinzu komme der Wunsch nach einem Ortswechsel aus dem kühlen Osten in ein wärmeres Klima „am südlichsten Zipfel Europas und weit entfernt von den Problemen und potenziellen Gefahren Mitteleuropas”.