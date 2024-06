Biden bei D-Day-Feier: „Wir lassen die Ukraine nicht im Stich“

D-Day-Gedenken zum 80. Jahrestag: Emmanuel Macron und Joe Biden mit den First Ladies in Colleville-sur-Mer.

D-Day-Gedenken zum 80. Jahrestag: Emmanuel Macron und Joe Biden mit den First Ladies in Colleville-sur-Mer. AFP

Joe Biden und Emmanuel Macron feierten eine Sternstunde der Alliierten und der Demokratie – und bekundeten ihre volle Solidarität mit der Regierung in Kiew. Die Zeremonie war eine Kampfansage an Wladimir Putin.

Über dem Memorial über Omaha Beach in der Normandie röhrten die alten Douglas-Bomber hinweg, und es wehten die US-Sternenbanner auf der Anhöhe über den Klippen auf dem Soldatenfriedhof, auf dem die weißen Kreuze akkurat in Reih und Glied angeordnet sind. Zum 80-Jahr-Jubiläum des D-Day zelebrierten die Alliierten mit Olaf Scholz und Wolodymyr Selenskij, ihren Ehrengästen aus Deutschland und der Ukraine, mit militärischem Pomp und Brimborium das Ge­den­ken an den Start der Invasion am Ärmelkanal in Colleville-sur-Mer. Die Feiern ziehen sich über drei Tage hinweg, doch der Donnerstag markierte den Höhepunkt.

Militärberater für Kiew