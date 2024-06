Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Macron liefert Selenskij Kampfjets: Frankreich wird der Ukraine eine ungenannte Zahl von Kampfjets vom Typ Mirage-2000 überlassen. „Sie ermöglichen es der Ukraine, ihr Gelände und ihren Luftraum zu schützen“, sagt der frnazösische Präsident Emmanuel Macron. Zudem sollen 4500 ukrainischen Soldaten ausgebildet werden. Mehr dazu.

Grün-linkes Bündnis hängt Wilders ab: In den Niederlanden wurden erste Exit Polls zur EU-Wahl veröffentlicht. Sie zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der euroskeptischen Partei für die Freiheit (PVV) des Populisten Geert Wilders. Ersteres kommt nach der Prognose auf acht der 31 Mandate, die PVV auf sieben. Mehr dazu.

Ex-Fidesz-Mann fordert Orbán heraus: Anfang des Jahres war er der breiten Öffentlichkeit noch unbekannt, heute ist er der neue Star am Polit-Himmel Ungarns: Péter Magyar. Der Ex-Mann der früheren Justizministerin Judit Varga hatte sich von der übermächtigen Regierungspartei Fidesz losgesagt und tritt bei der EU-Wahl als Herausforderer von Premier Viktor Orbán auf.

EZB senkt den Leitzins: Die Europäische Zentralbank hat die Kurswende eingeleitet und senkt erstmals seit 2019 die Zinsen. Die Währungshüter um Notenbankpräsidentin Christine Lagarde setzten den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent nach unten, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz, den Banken für das Parken von Geld bei der Zentralbank erhalten, senkte sie von bisher 4,00 auf 3,75 Prozent. Mehr dazu.

FPÖ gegen ORF: Seit Wochen intensivieren die Blauen ihre Angriffe auf den Öffentlich-Rechtlichen. Warum sie das tun – und wie sie den ORF im Fall einer Regierungsbeteiligung umbauen wollen. Klaus Knittelfelder fragt sich: Wer betreibt hier „parteipolitische Agitation“? Die Morgenglosse.

Wiener Philharmoniker laden zum Sommernachtskonzert: Heute Abend wird unter der Leitung von Andris Nelsons in Schönbrunn musiziert. Shootingstar Lise Davidsen singt zwei Arien aus Verdis „La forza del destino“ respektive Wagners „Tannhäuser“, wobei der „Walkürenritt“ den Konzertabend einläutet. ORF 2 überträgt das Konzert zeitversetzt. Mehr dazu.

Fünf neue Mitglieder für UNO-Sicherheitsrat: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Dänemark, Griechenland, Pakistan, Panama und Somalia als neue nicht-ständige Mitglieder gewählt. Von Jänner 2025 bis Ende 2026 werden die fünf Länder im mächtigsten UN-Gremium sitzen. Sie waren alle ohne Konkurrenz angetreten. Im Austausch mit den neuen Mitgliedern werden Ecuador, Japan, Malta, Mosambik und die Schweiz Ende Dezember aus dem Rat ausscheiden.

Die EU-Wahl rückt näher: Der Wahlkampf geht heute offiziell zu Ende. Nach der ÖVP ziehen nun auch SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos mit Abschlusskundgebungen nach. Gewählt wird dann am Sonntag, ab 17 Uhr werden erste Trends vorliegen. So weit, so üblich. Unübliche Fragen haben wir indes gesammelt, um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen. Testen Sie Ihr Wissen: