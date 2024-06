Es braucht schon den Mut

Ursprünglich hätten Christina Schirmbrand und Ina Lins beim Fifteen Seconds Festival als Speakerinnen auftreten sollen. Doch dann wurde der Grazer Event abgesagt. Das motivierte die beiden Kreativen der Kommunikationsagentur Ketchum. Sie vernetzten sich mit Experten, Partnern und entwickelten innerhalb von nur einer Woche und ohne Budget ein komplett neues Festivalformat: Blank Canvas.

Am Anfang stand die persönliche Enttäuschung von Christina Schirmbrand und Ina Lins, um den Auftritt, auf den sie sich intensiv vorbereitet hatten, umzufallen. Dann dachten sie an jene Gäste, die eine Reise nach Graz geplant und ein vergleichsweise teures Ticket für das Fifteen Seconds Festival gekauft hatten. Für sie, so meinten sie, wäre die Absage noch schmerzlicher.

„Also haben wir uns instantly in einem Gedanken-Ping-Pong darüber ausgetauscht und gesagt: Was wäre, wenn wir trotzdem was machen, wenn wir trotzdem Speaker anschreiben. Vielleicht finden wir ja ein Lokal oder einen Ort, an dem man sich connecten kann oder an dem wir trotzdem unsere Keynote halten können“, erzählen Schirmbrand und Lins, beide gehören dem Leadership Circle der Kommunikationsagentur Ketchum an. Aus dieser Idee entstand dann relativ schnell die Idee des „Blank Canvas“. Rasch pitchten sie die Idee bei den Fifteen Seconds-Leuten und konnten sich deren Unterstützung sicher sein. Damit hieß es, an die Sache zu gehen: „Wir haben immer gesagt, wenn wir zehn Speaker zusammen haben, dann machen wir es.“ Bis dahin dauerte es nur wenige Stunden“, sagen die beiden. Und dann war klar: „Jetzt muss es schnell gehen: Location und Technik aufstellen, die Rahmenbedingungen einer Unkonferenz definieren, Projektmanagement, Festivalmanagement entwickeln, eine Marke ebenso. Und den Beteiligten klarmachen: „Wir sind nur wir und wir haben kein Geld. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht viel bieten außer Ruhm, Ehre, Liebe und Liebe“, sagt Lins.

Keine Angst vor dem Scheitern

Was es – etwas abstrakter betrachtet – braucht, um so eine Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen: „Grundsätzlich braucht es mal Mut, den Schritt zu tun und einfach vorwärts zu gehen und keine Angst vorm Scheitern zu haben.“ Sie hatten sich auch die Frage gestellt: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? „Das Schlimmste, als wir ganz am Anfang waren, war: Das Fifteen Seconds findet nicht statt. Und dann: Dass unsere Namen darunter leiden, wenn Blank Canvas eine Katastrophe werden würde. Aber dann haben wir unser Konzept so kollaborativ aufgebaut, dass wir uns nicht wirklich in den Vordergrund stellen, sondern dass alles so stattfindet, dass alle, die sich daran beteiligen, sei es organisatorisch oder als Speaker mitgestalten.“

Deswegen nannten sie die Unconference auch Blank Canvas, weißes Blatt, weiße Leinwand. „Jeder gestaltet mit. Das heißt, man kann sich dann das Risiko auch ein bisschen aufteilen.“ Und so könne man auch das Risiko nehmen, dass die Themen und der genaue Programmablauf auch unmittelbar vor der Veranstaltung noch etwas vage sind: Geplant ist, dass der Event im Auditorium des Joanneumsviertel ein Zukunftsevent ist, bei dem es u.a. um Diversity, Equity, Inclusion, Leadership, aber auch Design und Wissenschaft geht und um New Work.

Neben dem Mut seien Vertrauen und ein persönliches Netzwerk von Vorteil, so ein Unterfangen in Angriff zu nehmen. „Vertrauen in sich selbst und in die Sache. Also, wenn man daran glaubt und wenn man wirklich so wie wir, purpose-driven, total begeistert ist. Wenn man da in diesem Modus ist, dann steckt man auch Hürden schneller weg und denkt lösungsorientierter.“

Erfolgreich, schon vor dem Festival

Aus Sicht von Schirmbrand und Lins, sei Blank Canvas schon vor der Veranstaltung ein Erfolg. „Der Prozess ist ein Erfolg. Wir haben viele Learnings generiert, wir haben unglaubliche Menschen kennengelernt, wir haben tolle Gespräche geführt. Und wenn die Plätze gefüllt sind mit wissbegierigen Menschen, mit den richtigen Menschen, die etwas mitnehmen wollen, dann ist es erst recht ein Erfolg.“ Mitnehmen werden sie auch die wunderschönen Zeichnung von der Unconference, „weil ganz nach dem Motto Blank Canvas ein Graphic Recording-Team vor Ort sein wird, das mitzeichnet“.

Dennoch ist den beiden Organisatorinnen bewusst: Dass so ein Festival ohne Budget noch einmal gelingen könne sei schwer vorstellbar. Aber das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht… Wir werden sehen.“