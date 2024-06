Trump schlägt hohe Zölle zur Bekämpfung von illegaler Migration vor

Wenn andere Staaten nicht dazu beitragen, den Zustrom von Einwanderern in die USA einzudämmen, „haben wir diese Dinge, die man Zölle nennt“, sagt der Republikaner. Und denkt dabei etwa an China.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in Hinblick auf die Bekämpfung von illegalen Einwanderern die Erhebung von Zöllen auf Länder wie China in Erwägung gezogen. In der Nacht auf Freitag äußerte er auf einer Veranstaltung im Grenzwahlkampf-Staat Arizona auf eine Frage aus dem Publikum. Er nannte allerdings nicht die Höhe der Zölle, die er in einem solchen Fall erheben würde.

Trump sagte, wenn ein Land wie China nicht dazu beitrage, den Zustrom von Einwanderern in die USA einzudämmen, „haben wir diese Dinge, die man Zölle nennt“. Er fügte hinzu, er hoffe, dass er keine Zölle erheben müsse, bekräftigte jedoch, dass er im Fall einer Wiederwahl als Präsident Zölle auf Länder erheben werden, wenn diese nicht zur Eindämmung illegaler Einwanderung betragen würden.

Grenzsicherheit und Einwanderung sind für die Amerikaner im Vorfeld der Wahl am 5. November, bei der Trump gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden antreten wird, zu den wichtigsten Themen geworden. (APA/Reuters)