Ukrainischer Netzbetreiber warnt vor neuen Stromausfällen

In zwölf Regionen in der Ukraine soll der Strom abgeschaltet werden, auch Einrichtungen der kritischen Infrastruktur könnten betroffen sein.

Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenergo kündigt neue Stromabschaltungen in zwölf Regionen an. In einer Ankündigung auf Facebook heißt es, die Stromabschaltungen betreffen Regionen wie Lemberg und Zakarpattia im Westen, die Hauptstadt Kiew, die Region Kiew sowie Odessa im Süden und Charkiw und Saporischschja weiter östlich. Die Verbrauchsgrenzen sollen nach Angaben des Stromlieferers überschritten worden sein.

Auch Einrichtungen der kritischen Infrastruktur könnten betroffen sein. Die Stromabschaltungen würden enden, sobald die festgelegten Verbrauchsgrenzen eingehalten würden, hieß es. Nachdem russische Angriffe auf Stromversorgungsanlagen mehrere Kraftwerke außer Betrieb gesetzt hatten, ist die Stromerzeugungskapazität des Landes erheblich eingeschränkt worden.

Alle russischen Raketen abgefangen

In der Nacht hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge alle fünf von Russland abgefeuerten Raketen abgefangen. Von den 53 gestarteten Drohnen seien 48 abgeschossen worden, teilen die Behörden mit. Die Raketen seien in der Region Kiew eingesetzt worden. Die Drohnen hätten in den Oblasten Charkiw, Dnipropetrowsk, Süd-Odessa und Cherson angegriffen. Energieinfrastruktur sei nicht getroffen worden. Mancherorts kam es zu Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (APA/Reuters)