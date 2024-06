Chinas Ex- und Importe steigen im Mai wieder

Ein Blick auf das Finanzzentrum in Shanghhai.

Ein Blick auf das Finanzzentrum in Shanghhai. APA / AFP / Hector Retamal

Die anhaltende Krise im Immobiliensektor ist nach wie vor die größte Belastung für die chinesische Wirtschaft. Die neuen Handelsdaten dürften den Behörden jedoch eine Atempause verschaffen.

Chinas Ex- und Importe sind im Mai im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wie die Zolldaten am Freitag zeigten, stiegen die Auslandslieferungen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 7,6 Prozent, während die Importe nach einem Anstieg von 8,4 Prozent im Vormonat um 1,8 Prozent zunahmen. Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg der Exporte um 6,0 Prozent und der Importe um 4,2 Prozent prognostiziert.

In den vergangenen Monaten haben Wirtschaftsdaten gezeigt, dass sich verschiedene Teile der 18,6 Billionen Dollar schweren Wirtschaft Chinas unterschiedlich schnell erholen. Die anhaltende Krise im Immobiliensektor ist nach wie vor die größte Belastung für die chinesische Wirtschaft. Was die politischen Entscheidungsträger noch mehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass sowohl die Auftragseingänge als auch die Exportaufträge in der vom Nationalen Amt für Statistik durchgeführten Umfrage unter Fabrikbesitzern im Mai nach zwei Monaten des Wachstums wieder rückläufig waren. Die Handelsdaten vom Freitag dürften den Behörden jedoch eine gewisse Atempause verschaffen, da sie ihre Bemühungen um eine breit angelegte wirtschaftliche Erholung fortsetzen. (Reuters)