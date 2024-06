20 Ideen für die 20. Lange Nacht der Kirchen

Von Speed-Talking mit dem Kardinal über Nachtführungen über den Friedhof bis zum queeren Escape-Room: Bei der Langen Nacht am Freitagabend überraschen Wiens Kirchen mit ungewöhnlichem Programm.

Gut, erfunden wurde sie von den Deutschen. Die hatten schon einige Jahre zuvor in mehreren Städten zur Langen Nacht der Kirchen geladen. 2005 hat die Erzdiözese Wien die Idee aufgegriffen (später zogen die anderen Bundesländer nach), weshalb die (ökumenische) Lange Nacht der Kirchen, die am Freitagabend (7. Juni) stattfindet, heuer ihr 20-jähriges Bestehen in Wien feiert. Bei freiem Eintritt gibt es allein in Wien 1000 Programmpunkte (langenachtderkirchen.at): 20 ungewöhnliche und unerwartete Empfehlungen zum 20. Geburtstag.

1 Speed-Talking. In Anlehnung an das beliebte „Speed Dating“-Format stellt sich Kardinal Christoph Schönborn dem „Speed Talking“ im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche (18 bis 19 Uhr): Besucherinnen und Besucher können also mit dem Kardinal ins (Kurz-)Gespräch kommen. Nebenan stellen Pastoralassistenten ihren Beruf vor, es gibt Saft- und Weinverkostungen im Park.

2 Die sehr lange Filmnacht. Die Pfarre Dornbach in Hernals nimmt den Begriff „Lange Nacht“ wahrlich ernst: Ab 20.15 Uhr zeigt man alle drei „Herr der Ringe“-Filme hintereinander. Voraussichtliches Ende ist um 6.45 Uhr, danach gibt es ein „Frühstück für alle verbliebenen Gefährten“, wie es heißt.

3 Queerer Escape-Room. Auch der derzeit laufende Pride Month wird in einigen Kirchen, es mag durchaus überraschen, aufgegriffen: Unter anderem laden die Junge Kirche Wien und die Katholische Hochschuljugend (Ebendorfer Str. 8, hinter der Uni Wien) zum queeren Escape-Room „Somewhere over the Tellerrand“ (18 und 19 Uhr), dazu erzählt eine Ausstellung, was es bedeutet, gläubig und queer zu sein (18 bis 22.30 Uhr).

4 Kommunikationstraining. Nur ein paar Minuten weiter trifft man sich in der Gesprächsinsel auf der Freyung nicht nur zum Plaudern: Es gibt auch 25-Minuten-Kurse, die beim erfolgreichen Kommunizieren helfen sollen (18 bis 21 Uhr).



5 Fußball spielen mit dem Pfarrer. Unter dem Motto „Keine ruhige Kugel“ lädt Pfarrer Zvonko Brezovcis in der Pfarre Inzersdorf-Neustift zum gemeinsamen Fußballmatch (18.30 bis 20 Uhr).



6 Biblische Tiere rund um den Bisamberg. Am anderen Ende der Stadt zeigt die Pfarre Strebersdorf derzeit die Ausstellung „Expedition Bibel“ (bis 30.6.): Bei der Langen Nacht hält passend dazu Religionslehrer Hans Svoboda einen humorvollen Vortrag über die „biblischen Tiere rund um den Bisamberg“ (20 Uhr).

7 Segnung in der Straßenbahn. Wer sagt, dass die Lange Nacht immer (nur) in Kirchen stattfinden muss? Die Pfarre zur Göttlichen Liebe in Neu-Simmering lädt zu einer Stadtrundfahrt in einer historischen Straßenbahn: Wer möchte, kann dabei einen Segen durch Pfarrer Jan Soroka empfangen (18 bis 23.50 Uhr, Fahrplan: tram.at).

8 Eis essen unter den Arkaden. Ein kleiner Eiswagen verteilt unter den Arkaden der italienischen Nationalkirche, der Minoritenkirche, Gelato. Erfrischt kann man sich u. a. Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ anhören (20.30 Uhr).

9 Zum Lachen in die Kirche. Nicht weit entfernt in der Augustinerkirche präsentiert das Wiener Glacisensemble humorvolle Musik aus Musical, Oper und Film, Pfarrer Matthias Schlögl trägt Witze und humorvolle Texte bei (20 Uhr).

10 Wein trinken für den guten Zweck. In manchem Pfarrhof wird an diesem Abend der eine oder andere Wein getrunken: In der höchst gelegenen Pfarrkirche Wiens (Sarchant) am Gallitzinberg in Ottakring tut man dies (17 bis 18 Uhr) für den guten Zweck: Die Einnahmen gehen an den Lichtblickhof, der schwer kranke Kinder mit Pferdetherapie unterstützt.

11 Luftballons verschicken. Noch weiter oben ist man auf dem Kahlenberg, auf der dortigen Aussichtsterrasse bittet Pfarrer Roman Krekora (St. Josef auf dem Kahlenberg) um Frieden für die Stadt. Anschließend werden gemeinsam Luftballons mit Friedensgrüßen losgeschickt (18.15 bis 18.45 Uhr).

12 Bibel auf Wienerisch. In der evangelischen Reformierten Stadtkirche im Ersten wiederum liest der Lehrer und Autor Roland Kadan aus dem Alten Testament – auf wienerisch: u. a. „Da David und seine Briada“ (19.30 Uhr).

13 Ein Mini-Pfadfinderlager. Wer wissen will, wie so ein Pfadfinderlager eigentlich abläuft, wird vermutlich in der Kirche St. Claret im 22. Bezirk schlauer: Die dortige Pfadi-Gruppe baut nämlich ein Schaulager auf. Und ja, es gibt natürlich auch Steckerlbrot (16.30 bis 20.30 Uhr).

14 Pink Floyd, theologisch. Auch Pop und Rockmusik findet sich im Lange-Nacht-Programm immer wieder. So beantwortet der Theologe Bernhard Lasser die Frage, was „The Wall“ mit der Sünde zu tun hat, und zwar in der in der evangelisch-methodistischen Kirche in Fünfhaus (19 Uhr).

15 Auf den Turm. Klassiker im Lange-Nacht-Programm sind Turmbesteigungen, eine findet in der Pfarre St. Josef-Weinhaus im 18. Bezirk statt (15, 16, 17 und 18 Uhr). Allerdings muss man gute Kondition mitbringen, „der Aufstieg ist abenteuerlich“, wie es heißt. Anmeldung nötig unter: birgit.snizek@pfarre-waehring.at.

16 Fahrrad segnen. In der Pfarre Mariabrunn im 14. Bezirk beginnt die Lange Nacht früh (16.30 Uhr) mit einer Kinderwagen-, Scooter- und Fahrradsegnung für Familien. Im Anschluss gibt es eine gemeinsame Rundfahrt auf dem Wiendamm-Radweg. Ab 21 Uhr folgen Cocktails und Karaoke in der Unterkirche.

17 Nachts über den Friedhof. Die Christuskirche in Favoriten lädt am frühen Abend (18.15 Uhr) zu einer Biodiversitätsführung über den Friedhof, um 21.30 Uhr folgt eine Nachtführung, die von Fledermäusen und anderen nachtaktiven Bewohnern erzählt.

18 Klöppeln lernen. Im Café Epahta, dem einzigen Wiener Kaffeehaus mit eigener Kapelle (im Keller), steht Schauklöppeln auf dem Programm. Wer es selbst versuchen will, kann hier unter Anleitung ein Freundschaftsband klöppeln (18 bis 21.30 Uhr).

19 Erste-Hilfe-Kurs. Unter dem Namen „Heart Attack“ bietet die Waisenhauskirche am Rennweg einen Erste-Hilfe-Crash­kurs an (20 Uhr). Danach gibt Ernst Molden ein Konzert („Es Lem“, 21 Uhr).

20 Speisen aus der Bibel. Brot und Wein, klar. Aber welche Speisen finden sich (sonst) in der Bibel? Darauf gibt das Bibelzentrum beim Museumsquartier Antwort, samt Kostproben biblischer Speisen (18 bis 22 Uhr).