Die Spitzenkandidatin der EVP soll Karl Nehammer und andere ÖVP-Politiker treffen. Bei dem Besuch geht es wahrscheinlich um die Zusammensetzung der künftigen Kommission. Finanzminister Brunner, Karoline Edtstadler und Außenminister Schallenberg werden als künftige Kommissare gehandelt.

Unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit wird die EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen am Freitag im Rahmen ihrer EU-Tour zum Finale des Europawahlkampfs Wien besuchen. Wie die ÖVP am Donnerstagabend mitteilte, steht ein bilaterales Gespräch der amtierenden EU-Kommissionspräsidentin mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf dem Programm. Sie soll zudem am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg Forscher und Vertreter von Start-ups treffen.

Die EVP-Spitzenkandidatin wird nach Angaben der ÖVP gemeinsam mit Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) die Forschungseinrichtungen besichtigen. Außerdem gibt es den Angaben zufolge auch ein Treffen mit ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die Termine seien allesamt nicht medienöffentlich, hieß es gegenüber der APA auf Anfrage.

Von der Leyen strebt zweite Amtszeit an

Die deutsche CDU-Politikerin von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission an. Derzeit ist allerdings fraglich, ob sie nach der Europawahl auf ausrechende Unterstützung unter den EU-Staaten und im EU-Parlament zählen kann. In Österreich wird wie in den meisten EU-Ländern am Sonntag gewählt.

Laut Insidern soll von der Leyen mit Bundeskanzler Nehammer die Ausrichtung und Zusammensetzung der künftigen Kommission besprechen. Brunner gilt ÖVP-intern als möglicher Kandidat für den österreichischen EU-Kommissar, ebenso wie Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP), die ebenfalls für eine mögliche Nachfolge von EU-Kommissar Johannes Hahn gehandelt werden. (APA)