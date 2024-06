Was französische Mirage-Kampfjets der Ukraine bringen sollen

Präsident Emmanuel Macron kündigte die Lieferung von Maschinen des Typs Dassault Mirage 2000 an. So rasch wird das nicht gehen, und obwohl diese Flieger sicher sehr brauchbar sind, warten in der Ukraine bisher ungekannte Problemlagen auf sie.

Paris/Wien/Kiew. Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, hat also am Donnerstag angekündigt, dass sein Land die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine (darunter waren bisher etwa Lenkbomben, Scalp-Marschflugkörper, Radpanzer AMX-10 und Caesar-Feldhaubitzen) um Kampfflugzeuge erweitern werde. Konkret sollen es Maschinen vom Typ Mirage 2000-5F sein.

Eine Zahl nannte Macron, der sich für die Ankündigung wohl nicht umsonst den 80. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie 1944 ausgesucht hatte, nicht, auch nicht den Zeithorizont oder sonstige Umstände.

Da er aber sagte, die Pilotenausbildung in Frankreich werde im Sommer beginnen und dabei von „fünf Monaten“ sprach, ist eine Überstellung der Mirages schon heuer eher nicht so wahrscheinlich oder dürfte frühestens im Winter erfolgen. Und was die Zahl betrifft, so wird es sich auch nicht um eine besondere Menge handeln: Vom erwähnten Subtyp der Mirage 2000, diesfalls ein Flugzeug primär für die Jägerrolle, hat die französische Luftwaffe aktuell etwa 26 im Aktivstand, vermutlich sind noch einige als Reserve im Lager. Weitere etwa 65 Mirage 2000D sind eher in der Rolle als Bomber angesiedelt und vorerst nicht im Gespräch.

Ganz so überraschend kommt die Ankündigung Macrons nicht, immerhin hatte die ukrainische Luftwaffenführung spätestens im Jänner solche Lieferungen angedeutet. Doch was sind diese Flugzeuge, deren Name „Mirage“ übersetzt „Luftspiegelung“, „Trugbild“ bzw. „Fata Morgana“ bedeutet, und den man seit Jahrzehnten oft sinnbildlich für französische Kampfflugzeuge betrachtet so wie „MiG“ für russische?