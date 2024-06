SPÖ für Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan

Nach dem deutschen Kanzler Olaf Scholz spricht sich auch die SPÖ dafür aus, Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien anzudenken. Innenminister Karner fühlt sich bestätigt.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim angekündigt, einen härteren Kurs in Abschiebefragen einschlagen zu wollen. Konkret hat sich der Sozialdemokrat dafür ausgesprochen hat, schwere Straftäter auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben, obschon dort Krieg herrscht. Die SPÖ will sich daran nun offenbar ein Beispiel nehmen.

Die SPÖ unterstütze den Vorstoß von Scholz, sagte der rote Klubobmann Philip Kucher Donnerstagabend in der Sendung „ZiB 2“. Denn: „Wer Mord und Terrorismus bejubelt, ist in Wahrheit kein Schutzsuchender.“ Notwendig seien „ganz klare Konsequenzen des Rechtsstaats, beginnend mit hohen Haftstrafen bis hin zu Abschiebungen“, befand Kucher.

Karner sucht Kontakt nach Afghanistan

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sah sich am Donnerstag ebenfalls in seinem Ansinnen für verschärfte Maßnahmen bestätigt. Es spreche nichts gegen Abschiebungen von Extremisten direkt nach Afghanistan und Syrien, sagte er dem ORF. Vielmehr werde es notwendig sein, „mit diesen Menschen in Syrien und in Afghanistan die entsprechenden Kontakte zu haben, damit diese Vorhaben auch gelingen“. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte in einer Stellungnahme an, in dieser Frage eng mit Deutschland zusammenarbeiten zu wollen. (Red.)

>>> Bericht von ORF.at