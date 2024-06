Rezept für Schoko-Seidentofu-Tarte mit Oreo-Boden

Diesmal ein Tortenrezept, unsere wöchentliche Weinempfehlung, was Schönes für den Tisch und der obligatorische Veranstaltungstipp für Feinschmecker.

Schoko-Seidentofu-Tarte mit Oreo-Boden

280 g Oreo-Kekse

120 g (pflanzliche) Butter, ­­geschmolzen

Salz

600 g Seidentofu

2 EL Espresso

120 g Zucker

280 g dunkle Schokolade, ­­geschmolzen

1 TL Salzflocken

Zubereitung: Für den Boden die Oreo-Kekse in einer Küchenmaschine fein mahlen. Die geschmolzene Butter und 1 Prise Salz dazugeben und weitermischen. Den Boden einer Tarteform mit 24 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen. Die Keksmischung in die Form geben und auf dem Boden sowie an den Seiten der Form verteilen und flach drücken. Den Boden im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung Tofu, Espresso, Zucker und eine Prise Salz in einer Küchenmaschine glatt pürieren. Schokolade hinzugeben und weitermixen, bis eine glatte Creme entsteht. Diese Creme auf den Boden gießen und glatt streichen. Die Tarte mind. 3–4 Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank ruhen lassen. Vor dem Servieren mit den Salzflocken bestreuen.

Dieses Buch des Schweizers Carlo Cao ist auch für Nichtveganer interessant: Cao packt viele Aromen in seine oft deftigen Rezepte, etwa Melanzani mit Pilz-Walnuss-Füllung, Kichererbsenfrittata mit Za‘atar oder Lauchkroketten mit Safran. Empfehlung!

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Frank Schindler macht die Dinge ganz oder gar nicht. Vielleicht liegt es da­ran, dass er in früheren Zeiten einmal Mitglied der deutschen Schwimm-Nationalmannschaft war. Seit fünf Jahren trainiert er das Team des Weinguts Esterhazy. Statt Händel, der wie Schindler aus Halle stammt, spielt es nun Haydn. Statt Müller-Thurgau, der am Ufer der Saale wächst, steht Blaufränkisch an. Und davon produziert das Weingut mittlerweile auch Sekt. Was heißt hier Sekt? Die „Große Reserve Blanc de Noir Brut Nature 2019“ ist eine ganz große Symphonie. Bekanntlich ­bestehen ja die besten Champagner zu einem großen Teil aus roten Trauben. Bei Esterhazy ist es 100 Prozent Blaufränkisch. Und „Brut Nature“ entspricht auch Schindlers Naturell: Knochentrocken. So hält er es generell mit der Weinlinie. Mit Robert Krammer steht ihm ein kongenialer Kellermeister zur Verfügung. Der gebürtige Südafrikaner ist ein akribischer Qualitätsfanatiker. Und so sorgen ein Deutscher und ein Südafrikaner im altehrwürdigen Weingut für spannende Zukunftsmusik.

Weingut Esterhazy, „Sekt Große Reserve Blanc de Noir“, 38 Euro, esterhazywein.at

Neues vom Greißler: Bio-Leinöl

Ihr Händchen für Delikatessen (ein Schwerpunkt ist Olivenöl) beweist Marlis Groß-Söchstl von Gute Sachen seit Kurzem nicht mehr nur mit ihrem Onlineshop, sondern auch in Form des Pop-ups Gaumengold im sechsten Wiener Bezirk. Es zahlt sich aus, sich für ihren Newsletter anzumelden, dann erfährt man nämlich, wann es wieder das preisgekrönte burgenländische Bio-Leinöl gibt – frisch gepresst ist es außergewöhnlich aromatisch. gute-sachen.eu

Schönes für den Tisch von Hay

beigestellt

Überbordende Retro-Trash-Eisbecher à la Coppa Kiwi feiern derzeit ebenso ein Revival wie die schlichte Version aus stählernen flachen Eisschalen, in denen vielleicht zwei Kugeln Platz haben. Ein Vorteil von Metall: Man kann die Becher gleich mit einkühlen. Diese hier sind sind von Hay.

Kostnotiz: Mostviertler Feldversuche

Der Gegend, in der man seit Generationen verwurzelt ist, neue Dimensionen abzuringen, darum geht es den Protagonistinnen und Protagonisten der Mostviertler Feldversuche. Bei ihren Experimenten widmen sie sich unentdeckten Zutaten ebenso wie neuen Wegen, diese zuzubereiten. Unter Birnbäumen und freiem Himmel tun dies etwa Doris Farthofer und Theresia Palmetzhofer.

Info Feldversuch unter Birnbäumen und freiem Himmel, 22. Juni, Mostelleria in Öhling. Tickets und weitere Termine: feldversuche.at