Hund läuft in Graz gegen Fahrrad: Frau stürzt und verletzt sich

Ein Australian-Shepherd-Husky-Mix rannte in eine junge Radfahrerin. Die musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden.

Dieser Spaziergang lief nicht wie geplant: Ein 27-jähriger Grazer ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr beim Grazer Augartenpark mit seinem Hund spazieren gegangen. Am Weg zum Augartenpartk ist das Tier seinem Besitzer vorausgelaufen und dabei gegen eine passierende Radfahrerin geprallt. Die 26-Jährige stürzte draufhin und verletzte sich. Sie musste ins Landeskrankenhaus Graz gebracht werden, teilte die steirische Polizei am Freitag mit.

Die Verletzungen waren leicht. Das Fahrrad wurde bei dem Vorfall nicht beschädigt. Bei dem Hund handelt es sich um einen Ausky – eine Mischung aus Australian Shepherd und Husky. (APA/red.)