Im Juli kommen die Privatanleger zurück

Laut Angaben der Investmentbank Goldman Sachs hat sich die erste Julihälfte an den Aktienmärkten als durchaus ertragreich erwiesen.

Eine Geldflut aus passiven Aktienallokationen wird Anfang Juli an die Börse strömen und eine neue Rallye einleiten, glaubt man bei der Investmentbank Goldman Sachs. „Neues Quartal (Q3), neues Halbjahr (HJ2), das ist die Zeit, in der schnell viel Geld in den Aktienmarkt fließt“, schrieb Scott Rubner von Goldman Sachs in einer Analyse.

Ein Schub für die Börsenkurse sei zudem von starken saisonalen Trends und zunehmendem Engagement der Kleinanleger zu erwarten. „Ich rechne im Sommer mit einem Comeback der Privatanleger, sie sind in der Regel im Juli wieder da”, so Rubner.

Seit 1928 seien die ersten 15 Tage im Juli am Aktienmarkt die beste zweiwöchige Handelsperiode. Nach dem 17. Juli beginne der Schub tendenziell abzuflauen. Der S&P 500 habe in neun aufeinanderfolgenden Jahren im Juli zugelegt und dabei eine durchschnittliche Rendite von 3,7 Prozent erzielt. Der Nasdaq 100 habe sogar in 16 aufeinanderfolgenden Jahren im Juli Gewinne gezeigt, bei einer Rendite von 4,6 Prozent. (Bloomberg)