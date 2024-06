In Frankreich siegt der rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen weit vor der Partei von Präsident Macron. Neuwahlen sollen noch im Juni stattfinden. In Deutschland feiert die Union unter Ursula von der Leyen einen Sieg, die Regierungsparteien verlieren. In Italien gewinnt Fratelli d‘Italia nach ersten Hochrechnungen mit rund 30 Prozent.

Heute entscheiden die meisten EU-Mitgliedsstaaten über die künftige Zusammensetzung im Europäischen Parlament. Die erste Prognose zur Europawahl sieht die Europäische Volkspartei (EVP) trotz Gewinnen der rechtspopulistischen Parteien in vielen Ländern klar auf Platz eins im Europaparlament.

„Die Presse“ hält Sie mit Prognosen, Reaktionen, Ergebnissen aus den 27-EU-Staaten auf dem Laufenden. Das Wichtigste zur EU-Wahl in Österreich finden Sie >>> hier.