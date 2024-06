Ein Schirm gegen die Sonne in Nikosia.

Ein Schirm gegen die Sonne in Nikosia. YIANNIS KOURTOGLOU

Die Insel leidet unter einer tagelangen Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 40 Grad untertags und knapp unter 30 Grad nachts.

Die Menschen auf Zypern leiden unter einer tagelangen Hitzewelle mit Temperaturen von tagsüber deutlich über 40 Grad. In der Region der Hauptstadt Nikosia wurden für Freitag 44 Grad erwartet, wie das zypriotische Wetteramt mitteilte. Die Hitzewelle hatte am Montag begonnen und soll sich bis in die kommende Woche ziehen, wie Meteorologen im Radio sagten. Auch nachts zeigen die Thermometer Werte von nur knapp unter 30 Grad.

Dies sei sehr gefährlich, weil der Körper sich nicht durch einen guten Schlaf von der Hitze erholen könne, sagten Ärzte. „Es ist eine Affenhitze“, kommentierte eine Touristin im zypriotischen Fernsehen Freitagfrüh die Lage.

Alle Arbeiten im Freien einstellen

Das Arbeitsministerium ordnete an, alle Arbeiten im Freien tagsüber einzustellen. Der Stromverbrauch erreichte wegen des intensiven Einsatzes von Klimaanlagen am Donnerstag die oberste Grenze der Energie-Kapazität der Insel im östlichen Mittelmeer. Ein Kraftwerk, das gewartet wurde, musste aus diesem Grund am Donnerstag wieder ans Netz angeschlossen werden.

Schulen mussten den Unterricht wegen der unerträglichen Temperaturen am Donnerstag unterbrechen. Zahlreiche Kinder wiesen nach Angaben des Lehrerverbandes Schwindelsymptome auf.

Alkohol und fettiges Essen meiden

Das Gesundheitsministerium riet den Menschen und vor allem auch Touristinnen und Touristen, weite helle Kleidung zu tragen, viel Wasser zu trinken, im Schatten zu bleiben. Alkohol und fettiges Essen sollten gemieden werden, empfahlen Ärzte immer wieder.(APA/dpa)