Einmal Gehirnwäsche, bitte!

Vorlesen Hauptbild • Studenten und Demonstranten versammelten sich auf der National Mall am 19. Mai 2024 in Washington, D. C. • Kent Nishimura/Getty

Wie wird man eigentlich Israel-Hasser, Klimaleugner, Impfverweigerer oder Putinist? Kann man sich der Macht festgelegter Narrative noch entziehen? Über Doppelmoral, Manipulation und Gehirnwäsche.

Vor wenigen Wochen tauchte das Bild mit den Studentinnen der University of California erstmals im Netz auf. Es zeigt sie beim muslimischen Gebet auf dem Campus, und an ihrem Outfit ist sofort zu erkennen, dass sie über islamische Vorschriften wenig Bescheid wissen. Mehr noch als ihre Ahnungslosigkeit verstört jene „kulturelle Aneignung“, die sie anderen gerne zum Vorwurf machen. Ist es weniger rassistisch, wenn es um ideologische Bekundung geht?

Die Aneignungsdebatte hat mittlerweile skurrile Züge. Ebenso bizarr erscheint, wenn sich junge Menschen „Free Palestine“ auf ihre Fahnen schreiben, ohne sich vorstellen zu können, dass ihnen dort für ihren Aktivismus automatisch Verfolgung droht. Wie geht das zusammen, progressiv sein und der Hamas applaudieren? Ist das blanke Unwissenheit, Naivität, Verblendung? Was geht in jemandem vor, der „Kindermörder Israel“ schreit, aber dazu schweigt, wenn israelische Kinder, Babys regelrecht abgeschlachtet werden? Was bewegt Aktivisten und Aktivistinnen, auf Anti-Israel-Demos das Wort zu führen, aber jegliche Solidarität mit vergewaltigten, ermordeten israelischen Frauen vermissen zu lassen? „Bunt, divers und frauenmobbend“, titelte provokant die „Bild“-Zeitung.

Aggressiv demonstrierte Parteinahme

Seit Wochen erleben wir an zahlreichen amerikanischen und europäischen Universitäten, jüngst auch in Wien, diese andere, überdies aggressiv demonstrierte Parteinahme. In Sprechchören wird zum Boykott jüdischer Einrichtungen aufgefordert, mit israelischen Universitäten solle nicht mehr zusammengearbeitet, israelische Künstler sollen international ausgeschlossen werden. Die rassistische Dis­kriminierung, die ihre Forderung bedeutet, scheint den Studierenden nicht bewusst zu sein, denn die Aktivisten sind von ihrer „gerechten Sache“ so überzeugt, dass sie sich sogar legitimiert fühlen, ihren jüdischen Studienkollegen und Professoren den Zutritt zu den Hörsälen zu versperren. So etwas gab es zuletzt in den 1930er-Jahren.