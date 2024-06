Wer die besten elf Konzerne Europas sind

Zertifikate. Topkonzerne gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Doch wer sind die sogenannten Granolas?

Wien. Noch immer sorgen Schlagzeilen aus dem Kreis der Magnificent 7 für Höhenflüge an den US-Börsen. Doch die Bewertungen der Techaktien haben teilweise inzwischen schon sehr hohe Niveaus erreicht. Demgegenüber gelten europäische Aktien als vergleichsweise günstig, vor allem im historischen Vergleich zu den Pendants aus den Vereinigten Staaten.

So lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des MSCI Europe Index per Ende Mai bei 14,92. Jener des MSCI USA Index lag hingegen bei 25,79, wobei der enorme Abstand vor allem von der kräftigen Rallye der US-Technologieaktien ausgelöst wurde. Das Blatt könnte sich aber allmählich wenden. „Die nach wie vor sehr attraktiven Bewertungen in Europa deuten darauf hin, dass viele negative Nachrichten bereits eingepreist sind“, betont Nicolas Wylenzek, Aktienstratege bei Wellington Management.