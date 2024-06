„Grüne“ Zugänge zum Gewerbeparkplatz

Besonders breit angelegte Parkplätze, etwa jene vor Supermärkten oder anderen Gewerbeobjekten, verstärken Hitze und Überschwemmungen. Klimafreundliche Lösungen werden bisher zu selten umgesetzt.

Der Sommer naht. Und damit hat die Debatte um Bodenversiegelung wieder Hoch­saison. Mit fortschreitender Klimaerwärmung erhitzen „Betonwüsten“ in der Stadt wie auf dem Land viele Gemüter. Zwar sind zum Beispiel Supermärkte als Nahversorger geschätzt. Doch ihre meist in die Breite angelegten Parkflächen fallen zunehmend negativ auf, ist die Versiegelung der Ressource Boden doch als Verstärker von Wetterextremen bekannt.

Bodenexperte Walter Fitz, Obmann-Stellvertreter des Vereins Bodenfreiheit, erklärt: „Unter As­phalt und einem Frostkoffer findet kein Wasserkreislauf und Gasaustausch mehr statt.“ Regen kann nicht versickern, muss über die Kanalisation abgeführt werden und droht sie zu überlasten. „Ein relevantes Thema durch die Zunahme der Starkniederschläge“, betont Fitz. Während intakte Böden für Verdunstungskühle sorgen, entwickeln sich Asphaltflächen bereits an warmen Tagen zu regelrechten Heizkörpern: „Mit Oberflächentemperaturen von 60 Grad Celsius.“

Hoch und tief bauen, anstatt breit zu versiegeln

Für Tanja Tötzer, Senior Expert Advisor am Austrian Institute of Technology (AIT) im Bereich Digital Resilient Cities, „gehen durch Versiegelung wichtige Bodenfunktionen verloren: die Filterung von Schadstoffen und Bindung von Kohlenstoff“. Auch Lebensraum für Regenwürmer und Insekten fällt weg. Christian Grazer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) erklärt: „Unter Asphalt stirbt der Boden ab.“ Fast 2000 Quadratkilometer sind in Österreich von Straßen und Parkplätzen bedeckt. Insgesamt werden täglich elf Hektar neu versiegelt.

Dabei werden beispielsweise Autoabstellflächen aus Kostengründen vornehmlich in die Breite betoniert. Eine oberirdische Parkfläche schlägt mit 5000 bis 10.000 Euro pro Pkw-Abstellplatz zu Buche. In Parkhäusern oder Tiefgaragen mit 30.000 bis 35.000 Euro. Dazu kommen laut Raumplanerin Sibylla Zech von der TU Wien Grundstücks- und Betriebskosten: „Obwohl bei Stapelung in Parkhäusern oder Tiefgaragen die Grundstückskosten pro Stellplatz sinken, wird in Gewerbegebieten mit geringeren Grundstückspreisen konventionell gebaut.“ Anders etwa im deutschen Freiburg: Die Stadt organisiert das Parken zentral in Hochgaragen.

Vorbild Campingplatz

Auch ein Blick auf Campingplätze lohnt: Hier stehen Autos und Busse oft in einem lichten Wald. Laut Zech könnten Versickerungsflächen durch Bepflanzung mit Wildstauden oder Gräsern sogar zu „optisch ansprechenden Gestaltungselementen und ökologischen Nischen“ werden. Doch Bäume brauchen Wurzelraum und eine im Idealfall begrünte Baumscheibe – Parkfläche geht verloren. Dafür bringt Beschattung Abkühlung: für das Mikroklima wie das Innere des Pkw. Laut Tötzer ist die gefühlte Strahlungstemperatur im Baumschatten „bis zu 20 Grad Celsius niedriger als in praller Sonne“.

Auch für Gratzer sind Bäume „die Anpassung von Parkplätzen an den Klimawandel“. Der Verbau von Rasengittersteinen lässt außerdem Verdunstungskühle und die Versickerung des Wassers zu: Letzteres zu 85 Prozent. Ebenso fester Kieselbelag: zu 40 Prozent. Eine Option für nur zeitweilig benutzte Abstellplätze ist Schotterrasen. Nach einigen Monaten mutet er, aus der Ferne betrachtet, wie eine Wiese an, mit Bienen, Löwenzahn und Gräsern.

Unterschiedliche Zugänge bei Spar, Hofer und Rewe

Bei Spar wurden zumindest zwei ­Supermarktparkplätze „grüner“: In Wien Penzing und Ternitz (NÖ) wurden Rasengittersteine bzw. Grasziegel verbaut. Außerdem beschatten Bäume die Flächen. Spar-Geschäftsführer Alois Huber: „In Zukunft wollen wir möglichst viele neue Filialen mit klimafitten Parkflächen ausstatten.“ Der Diskonter Hofer verweist auf die Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen: durch Sickerflächen wie Mulden und freies Grün für Oberflächenwasser und Bepflanzung. Auch Rewe testet versickerungsfähige Oberflächen, die Überdachung mit schattenspendenden wie energieerzeugenden Fotovoltaik-Modulen und Bepflanzung. Rasengittersteine seien in Kombination mit Stöckelschuhen und winterlicher Schneeräumung jedoch problematisch. Ebenso wie Hoch- oder Tiefgaragen: diese nehmen Einzelhandelskunden angeblich nicht an.

Dichtebonus für Garagenplätze

Für mehr Innovation brauchte es neue gesetzliche Regelungen. Viele Bundesländer novellieren derzeit Raumplanungs- und Ordnungsgesetze. Und zwar in Richtung eingeschränkter Flächenwidmungen für Autos sowie eines Dichtebonus für Garagenplätze in Wohngebieten plus hochwertiger Bepflanzung des Außenraums. Auch Entsiegelung wird laut Zech gefördert, kombiniert mit einer Versiegelungsabgabe: „Doch ein Supermarkt draußen am Kreisverkehr oder am Ortsrand wird niemals klimafit sein – auch nicht mit einem begrünten Parkplatz.“

Für Gratzer ist ohnehin „der klimafreundlichste der nicht errichtete“. Als parkplatzloses Beispiel dient der Stadt-Ikea am Wiener Westbahnhof. In Tulln (NÖ) verwandelt sich indes ein großer Auto-Abstellplatz in eine Park-Oase. Gemäß dem Zukunftsmotto: Grasgrün statt Asphaltgrau.