Patriotisch, what else?

In dieser Folge von „Kronprinz und Co“ entdeckt unser Obstverkäufer auf den Wahlplakaten der FPÖ seinen Schulkameraden, dem er damals ein Exemplar von „Herr der Ringe“ geklaut hat.

Als ein Ausländer, wie man früher Menschen mit Migrationshintergrund nan­nte, staune ich automatisch mehr als ein Inländer. Als ich nach Wien kam, staunte ich etwa darüber, dass man hier gar nicht Deutsch sprach, sondern einen Dialekt verwendete, der alle Nichtwiener sofort entlarvte. Dann staunte ich darüber, wie viele Ausdrücke es in dieser gastfreundlichen Stadt gab, die einen dazu aufforderten, sich zu entfernen. Wie „Mach ein Servus“, welches zurzeit besonders gern gegenüber der deutschen Minderheit verwendet wird. Oder das wieder in Mode kommende „Hau di iwa d’ Heisa“, weil es so arabisch klingt. Am meisten aber staune ich darüber, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund selbst ausländerfeindlich geworden sind.