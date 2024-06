Sind Giorgia Melonis Flüchtlingslager in Albanien nur ein Bluff?

Im albanischen Hafen Shëngjin sollen Migranten, die aus Seenot gerettet wurden, überprüft werden – wohin die abgelehnten Asylwerber gehen sollen, ist unklar.

Giorgia Meloni ist italienische Premierministerin, weil sie versprach, die illegale Migration einzudämmen. Die Zahl der Ankünfte stieg aber steil an. Meloni fand einen Ausweg, den die Kommissionspräsidentin der EU als „Beispiel für unkonventionelles Denken“ lobte: Aus „sicheren Ländern“ geflüchtete Männer, die aus internationalen Gewässern gefischt werden, werden in albanische Lager verbracht – ohne je italienischen Boden zu betreten. Die Kapazität beträgt bis zu 3000 Personen pro Monat, das Asylverfahren und die Kosten übernimmt Italien.

Die Migrationsrouten werden nur verlagert

Kurz vor den Europawahlen fuhr ich deshalb in den verschlafenen albanischen Hafen Shëngjin. Hier sollen die Migranten angelandet und überprüft werden, bevor sie in ein Lager auf der nahen Luftwaffenbasis Gjadër gebracht werden. Das viel diskutierte Abkommen hat einen Haken: Es ist unklar, wohin all die abgelehnten Asylwerber anschließend gehen sollen. Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der 2016 den Migrationsdeal EU/Türkei mit entwarf und inzwischen den Ruanda-Plan der britischen ­Regierung präferiert, nennt den Albaniendeal Giorgia Melonis „Bluff“: Lager in einem Urlaubsland an der Adria halten die Menschen laut Knaus nicht davon ab, die gefährliche Überfahrt nach Europa zu wagen. Die Migrationsrouten würden nur verlagert.