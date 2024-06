Ein 24-Jähriger mit Hunderttausenden Followern drehte ein Video, in dem zwei Frauen Feuerwerk aus einem Helikopter auf einen Sportwagen feuern. Er steht daher vor Gericht.

Einem beliebten YouTuber aus Los Angeles droht eine Anklage der Bundesbehörden. Er soll ein Video gedreht haben, in dem ein Feuerwerkskörper aus einem Helikopter gegen einen sich beschleunigenden Lamborghini abgefeuert wird. Der 24-jährige Alex Choi war am Mittwoch verhaftet worden. Er muss sich vor Gericht verantworten, da er Sprengmaterial auf einem Fluggerät montierte, heißt es in einer Aussendung der Staatsanwaltschaft von Kalifornien. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Choi, dem auf Youtube 923.000 User und auf Instagram 1,2 Millionen User folgen, veröffentlichte das Video mit dem Titel „Einen Lamborghini mit Feuerwerk zerstören“ im Juli 2023. In dem elfminütigen Clip schießen zwei Frauen Feuerwerkskörper auf das Sportauto. Choi dürfte zunächst ein Videospiel nachgestellt haben, heißt es in der Anklage. Danach zeige der Film, wie der 24-Jährige in die Produktion des Videos involviert war.

Hinzu kommt laut Anklage, dass Choi die nötigen Filmberechtigungen nicht beantragt hatte. Zudem soll er nach Las Vegas gefahren sein, um die Feuerwerkskörper zu kaufen, da diese in Kalifornien illegal seien. (red.)