„Schummeln ging immer schon, und wer will, wird es tun“

Wir wollen ja, dass die Studierenden ihr Fach später gut vertreten können. Und das passiert in den meisten beruflichen Kontexten mündlich. Sich ausdrücken und wissenschaftsbasiert argumentieren zu können, ist hier relevant. Präsentationstechniken und eloquentes Beschreiben des eigenen Projekts für verschiedene Zielgruppen kann in die Bewertung entsprechend einfließen. Eine andere Möglichkeit, dem Einsatz von KI Rechnung zu tragen, ist, die Kompetenzen neu zu gewichten: Es wird also zum Beispiel die Literaturrecherche weniger bewertet, sondern mehr Fokus auf die Literaturanalyse gelegt oder es muss zusätzlich ein Praxisfall geschildert werden.