Mit den Sprachen stirbt altes Bio-Wissen

Albert Ceolan/De Agostini Picture Library via Getty Images

Viele Tiroler Flurnamen geben Hinweise auf einst hier lebende Tiere. Aber Achtung: Am „Affenkopf“ im Bezirk Landeck tummelten sich niemals Affen. Die Bezeichnung stammt aus der Jägersprache und meint junge Murmeltiere.

Viele Tiroler Flurnamen geben Hinweise auf einst hier lebende Tiere. Aber Achtung: Am „Affenkopf“ im Bezirk Landeck tummelten sich niemals Affen. Die Bezeichnung stammt aus der Jägersprache und meint junge Murmeltiere. Albert Ceolan/De Agostini Picture Library via Getty Images

In artenreichen Gegenden existieren außergewöhnlich viele verschiedene Sprachen. Nicht wenige davon sind jedoch gefährdet – und damit darin verankerte Ökokompetenz.

Stehe ich auf einer Streuwiese oder auf einer Gstettn? Ist es ein Magerrasen oder eine Waldweide? Habe ich nur ein Wort für einen Fisch oder wie in der in Finnland gesprochenen Sprache Inari-Samisch sechs verschiedene Wörter für die Fischgattung Felchen. „Sprache bildet die Realität ab, mit der wir uns befassen müssen“, sagt der Linguist Gerhard Rampl von der Uni Innsbruck. „Kleine Sprachgemeinschaften sind Jahrhunderte in einem bestimmten Raum und benennen Lebewesen dort, die man als Außenstehender zuerst gar nicht wahrnimmt.“ Die Vermittlung von Wissen hängt damit vom bestehenden Wortschatz ab.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass mit dem Aussterben von spezifischem Vokabular zur Beschreibung der Natur eine Erosion von Ökokompetenz einhergeht. Schätzungen zufolge verliert die Menschheit momentan jeden Monat mindestens eine der rund 7000 existierenden lebenden Sprachen. Bedroht sind vor allem indigene und lokale Sprachen mit wenigen Sprechenden – und damit auch ein unvorstellbar reiches Wissen rund um Artenvielfalt.

800 Sprachen in einem Land