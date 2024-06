Viren liefern gesunde DNA in kranke Zellen

Eine reiche Ernte mit weniger Kosten: Ein Wiener Team sucht Wege, die Herstellung von Genvektoren schneller und sicherer zu machen. Als Genvektor dienen hier Viren, die wie Postboten die richtige DNA in schadhafte Zellen liefern.

Enorm teuer sind sie, diese Gentherapien. Doch sie erleichtern Kindern mit angeborenen Krankheiten das Leben. Als Beispiel nennt Astrid Dürauer circa 1,9 Millionen Euro für eine Dosis gegen die Spinale Muskelatrophie, eine seltene Erkrankung, bei der ein Gen defekt ist. Neuerdings kann man genau die kaputten Gene identifizieren und gesunde Varianten in den Körper der Betroffenen bringen, damit die Fehlfunktion repariert wird. Kinder, die durch den fortschreitenden Muskelschwund sonst ein kurzes, beschwerliches Leben hätten, können sich durch Gentherapie fast wie gesunde entwickeln.

So schaut Infrastruktur für Bioverfahrenstechnik, Molekularbiologie und tierische Zellkulturen aus. Mahbod Mousavian

Das Wissen, wie sinnvoll der Einsatz ist, treibt das Team um Astrid Dürauer von der Boku Wien an. Im neuen Christian-Doppler-Labor für Wissensbasierte Produktion von Gentherapievektoren in der Döblinger Muthgasse arbeiten die Forschenden daran, die Herstellung der Mittel effizienter zu gestalten. „Man muss die einzelnen Schritte gut verstehen, um den Gesamtprozess besser zu machen“, sagt Düraurer, die das CD-Labor leitet, das für sieben Jahre läuft und Industriepartner aus der Pharmaindustrie hat (Boehringer Ingelheim).

Virus als Vehikel arbeitet wie ein Briefträger

„Auch die Behörden in Europa fordern, dass die Sicherheit für die Patienten gesteigert und zugleich die Kosten reduziert werden“, erklärt Dürauer. Produktionsausfälle zu vermeiden und die Ernte leichter zu machen, also die Ausbeute pro Produktion zu erhöhen, geht am besten, wenn man jedes Rädchen im Prozess versteht, darum der Titel „Wissensbasierte Produktion“. Das Gegenteil wäre eine empirisch getriebene Prozessentwicklung, die sich experimentell über Versuch und Irrtum an ein gutes Output herantastet.

„Die Herstellungsprozesse für Gentherapie stehen heute in etwa dort, wo die Produktion von monoklonalen Antikörpern vor 25 Jahren war“, erzählt die Biotechnologin. Die als „Immuntherapie“ bekannte Methode ist mittlerweile im Klinikalltag gut verankert.

Gentherapie ist die nächste Generation der Behandlungen

Als nächste Generation der Behandlungen stehen Gentherapien bereit. Bei diesen braucht man ein Vehikel, das wie ein Postbote die gesunden Gene im Körper genau zu den Zellen bringt, die in der jeweiligen Erkrankung genetisch gestört sind.

Gut erprobt sind bisher Viren, die man mit der gewünschten DNA belädt und in die Erkrankten einbringt. Anfangs waren Adenoviren das Mittel der Wahl, um die Gene für die Therapie in die Zellen zu bringen. Ihr Vorteil: Sie docken automatisch an menschliche Zellen an und schicken ihr Genmaterial ins Erbgut der getroffenen Zelle. Weil die Viren aber vom Immunsystem als Eindringlinge erkannt werden, setzt man jetzt vorwiegend auf Adeno-assoziierte Viren (AAV), die kleiner sind und vom Immunsystem unbemerkt bleiben.

„AVV übertragen das Genmaterial sehr effizient und alarmieren das Immunsystem kaum. Die DNA, die man in solche verpackt, wird in die menschliche Zelle eingeschleust, aber bei der Zellteilung nicht an nächste Zellen weitergegeben“, erklärt Dürauer. Daher sind solche AAV-Postboten besonders sinnvoll und in langsam wachsenden Geweben wie Leber und Netzhaut lang wirksam, hingegen nur kurz in Hautzellen, die sich sehr oft teilen. „Der Vorteil von AAV ist, dass sie nicht herumirren, sondern ihren Lieferort exakt finden. Man kann dem Postboten sozusagen die Adresse nennen, wo er das Genmaterial einbringen soll.“

Zellen bei Laune halten

Der Flaschenhals, der eine breite Anwendung einschränkt, ist die aufwendige und kostspielige Produktion solcher Adeno-assoziierten Viren. In großen Bioreaktoren verwendet man dafür menschliche Zelllinien. Die Forschenden müssen diese Produktionszellen bei guter Laune halten, damit diese möglichst viele Viren produzieren, die genau das benötigte Gen für die Therapie enthalten. Derzeit ist die Ausbeute eines 200-Liter-Tanks gering: Wenn alles gut geht, kann man vielleicht zwei Dosen für die Gentherapie erhalten.

„Allein die Hülle der AAV, die wir herstellen, besteht aus 60 Proteinmolekülen.“ Dann gehört noch die exakte genetische Information hinein, um die Krankheit zu heilen. Auch die Aufreinigung der Ernte (der Viren) ist ein Kostenfaktor, bei dem noch vieles schiefgehen kann. So unterscheiden sich z. B. korrekt gefüllte AAV äußerlich kaum von Viren, die innen keine heilende DNA enthalten. Doch diese müssen aussortiert werden, weil man ja keine unwirksamen Vehikel zu den kranken Zellen schicken darf.

All diese Schritte brauchen Wissen aus Molekularbiologie, Zellbiologie und Bioverfahrenstechnik, um auch in Modellen sichtbar zu machen, wo man welches Rädchen drehen kann. Nur so erhält man am Schluss mehr Genvektoren, die erkrankten Kindern und ihren Familien eine Chance auf ein normales Leben geben.