Joel Schwärzler erhält Wildcard für ATP-Turnier in Kitzbühel

Joel Schwärzler präsentiert sich in Kitzbühel den heimischen Fans. GEPA pictures / Icon Sport/ Johnny Fidelin

Joel Schwärzler, Österreichs größte Tennis-Nachwuchshoffnung, erhält wie Dominic Thiem eine Wildcard für die Generali Open in Kitzbühel.

Während Thiem in der Gamsstadt verabschiedet wird – die erste Runde steht als Nightsession am Dienstag bereits fest –, schlägt Schwärzler erstmals im Hauptbewerb von Kitzbühel auf. Turnierdirektor Alexander Antonitsch erklärte: „Wir wollen ihm ermöglichen, in Kitzbühel erstmals auf der ATP-Tour zu spielen. Wir freuen uns riesig und ich bin mir sicher, dass sich auch die österreichischen Tennisfans freuen werden, Joel live zu erleben.“

Schwärzler selbst sieht in der Wildcard eine große Motivation: „Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich war schon oft in Kitzbühel, die Stimmung ist toll. Ich hoffe, dass ich dort ein Match gewinnen kann.“