Die News aus Umwelt, Klima und Technik außerdem mit Bakterien, die Lachgas fressen, Hunden, die giftige Kräuter finden, und rostigen Eisenpellets, die Wasserstoff transportieren.

Na Mahlzeit! Da ist ein Autoreifen in meinem Salat

Autoreifen sind eine große Quelle für Umweltverschmutzung, ihr Abrieb bringt tonnenweise Mikroplastik in unsere Welt. Jetzt warnt ein Team der Uni Wien, dass die Chemikalien aus Autoreifen auch in Blattgemüse eingelagert werden. In Frontiers in Environmental Science belegt die Gruppe um Thilo Hofmann an Lebensmitteln, die in der Schweiz, Spanien und Italien gekauft wurden, dass darin „chemische Additive“ aus Reifen stecken. Das können Hunderte Substanzen sein, etwa Antioxidantien, Antiozonierungsmittel, Vulkanisierungmittel und Antialterungsmittel. Sie gelangen durch atmosphärische Ablagerung, Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser und Klärschlamm als Dünger in die Landwirtschaft. Die Mengen waren sehr gering im Blattgemüse, aber eindeutig nachweisbar.

Der erste Schritt der Probenverarbeitung: Die Lebensmittel aus der Schweiz wurden gefriergetrocknet und im Labor extrahiert, bevor das Wiener Team sie mit Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie gemessen hat. Anya Sherman, Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft

Iss auf! Bakterien nehmen Lachgas als Hauptspeise

Es ist kein Witz, dass Lachgas für unsere Umwelt schädlich ist. Distickstoffoxid (N 2 O) ist ein starkes Treibhausgas und wird aus Böden frei gesetzt, die mit Stickstoff gedüngt werden, egal, ob chemisch oder biologisch. Eine internationale Gruppe mit Wilfried Winiwarter vom IIASA in Laxenburg präsentiert in Nature, dass diese Treibhausgas-Quelle leicht zu reduzieren wäre. Sie fanden Bakterien, die das Lachgas nicht abgeben, wie die meisten anderen Bodenmikroben, sondern es auffressen: Cloacibacterium sp. reduziert Lachgas zu harmlosem Stickstoff (N 2 ), dem ungiftigen Hauptbestandteil unserer Luft.

Bringt man die Lachgasfresser-Bakterien auf ein Feld auf, reduziert das die Treibhausgas-Emissionen. APA/Jens Büttner

Vorsicht! Hunde bewahren uns vor giftigen Kräutern

Das Projekt heißt „Giftpflanzen-Spürnasen“: Am Institut für Pflanzenschutz der Boku Wien werden Hunde darauf trainiert, giftige Pflanzen auf unseren Kräuter- und Gewürzanbauflächen früher zu entdecken als technische Tools oder als erfahrene Leute aus der Landwirtschaft. Konkret geht es um heimische und invasive Arten von Greiskraut, die Pyrrolizidinalkaloide (PA) enthalten. Gelangen sie in Kräutermischungen, schädigt das die Leber der Menschen. Die Suchhunde aus dem Verein Naturschutzhunde lernen an frischem und getrocknetem Pflanzenmaterial, schon kleinste Pflänzchen mit dem giftigen PA auf den Feldern zu erschnüffeln. Das soll den Einsatz von Unkrautregulierungsmaßnahmen verringern.

Im Projekt „Giftpflanzen-Spürnasen“ am Institut für Pflanzenschutz der Boku Wien werden Hunde trainiert. Boku/Peter Zeschtiz

Grazer Forscher speichern Wasserstoff in Eisenpellets: Spezielle Eisen-Material-Mischung eröffnet Transportmöglichkeit

So wie Batterien als Speicher für elektrischen Strom genutzt werden, können Eisenpellets Lagerstätte für Wasserstoff sein. Sie sind ungiftig, nicht explosiv und einfach transportierbar. Zudem haben sie anschließend, wenn die Speichereffizienz zu niedrig geworden ist, noch einen Nutzen für die Stahlindustrie.

Die Umwelttechniker Viktor Hacker und Fabio Blaschke (TU Graz) entwickelten eine Eisen-Material-Mischung, die über hundert Ladezyklen schafft (Materials Today). Mit der Methode könnte man Energie von Solar- und Windanlagen aus Wüstengebieten transportieren. Dort würde lokal mit dem nachhaltig erzeugten Strom aus Wasser mittels Elektrolyse Wasserstoff hergestellt. Bringt man diesen mit oxidiertem Eisen in Kontakt, entsteht Wasser und entrostetes Metall. Bei Bedarf erhält man wieder Wasserstoff.

In Pinkafeld geht es heiß her: Müll wird zu neuem Material. Die große „Waste2Material“-Anlage im Burgenland startet Betrieb.

Nach jahrelanger Forschung werden jetzt die Früchte geerntet: In Pinkafeld im Burgenland nimmt eine Versuchsanlage ihren Betrieb auf, in der eine Vielzahl von Reststoffen vor der Müllverbrennung gerettet werden. „Waste2Material“ heißt das Großprojekt der Forschung Burgenland, das sich der thermochemischen Abfallvorbereitung widmet. Die Materialien werden also auch mit Hitze behandelt, aber nicht um Fernwärme zu gewinnen, sondern um mehr Rohstoffe im Kreislauf zu erhalten.

Das hilft bei der CO 2 -Reduktion und bei der Wertschöpfung im eigenen Land. Konkret werden derzeit nicht verwertbare Fraktionen aus dem Hausmüll mechanisch-biologisch behandelt. Bei 600°C entsteht Pyrolysegas, Energie wird zurückgewonnen. Die stofflichen Reste können neu verwertet werden, das Deponievolumen reduziert sich.