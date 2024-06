Zum Abschuss freigegebener Wolf in Salzburg getötet

Das Tier wurde am Mittwoch zum Abschuss freigegeben, weil es einige Schafe gerissen haben soll. Keine 24 Stunden später hatte ein Jäger den Wolf erlegt.

Der in Salzburg zum Abschuss freigegebene Wolf ist erlegt worden. Keine 24 Stunden nach Inkrafttreten einer entsprechenden Verordnung mit Donnerstag, 0.00 Uhr, wurde das Tier am Abend von einem Jäger erschossen. Wie der Wolfsbeauftragte des Landes sagte, handle es sich bei dem männlichen Wolf zu 99 Prozent um jenes Tier, das zuletzt in Rauris (Pinzgau) mindestens 23 Schafe gerissen haben dürfte.

Es waren die ersten Nutztier-Risse heuer in Salzburg. Bei weiteren Untersuchungen in Wien solle nun Alter, eventuelle Herkunft und die DNA des Wolfes festgestellt werden. Seit dem Beschluss der Novelle des Jagdgesetzes im April 2024 sind zwei Tiere in dem Bundesland getötet worden.

Tier- und Naturschutzorganisationen haben das Vorgehen des Landes wiederholt scharf kritisiert. Sie halten ernsthaften Herdenschutz sehr wohl für möglich, außerdem würden Abschüsse auch mit Verordnungen EU-rechtswidrig bleiben. (APA)