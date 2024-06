Theaterpremiere. Marcus Lindeen und Marianne Ségol haben in „Memory of Mankind“ ein reizvolles Kammerspiel übers Bewahren und Vergessen geschaffen.

In jedem gut geführten Haushalt kennt man das Problem. Leidenschaftliche Sammler fürchten es: Was gehört aufbewahrt? Was muss weg? Bei den Wiener Festwochen wurden diese Fragen nun höchst spekulativ gestellt: „Memory of Mankind“ (uraufgeführt im Mai beim Kunstenfestivaldesarts in Brüssel) behandelt sie im Prinzip auf einer ganz langen Zeitachse: Wie legt man ein Archiv fast für die Ewigkeit an? Dies wird im Jugendstiltheater am Steinhof von vier Akteuren höchst originell in knapp eineinhalb Stunden erörtert.