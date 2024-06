„Mein einziges Rezept besteht darin, dass ich wach geblieben bin“, sagt Kabarettist, Fotograf und Maler Dieter Nuhr über seinen Jahrzehnte andauernden Erfolg. Über Markenpflege habe er sich jedenfalls nie Gedanken gemacht.

„Für mich war es von Anfang an wichtig, dass ich auf der Bühne etwas zur Diskussion stelle. Das habe ich immer ernst genommen“, sagt Kabarettist, Fotograf und Maler Dieter Nuhr. „Nach 20 Jahren oder so habe ich aber gemerkt, dass das viele Leute nicht so ernst nehmen wie ich. Sondern dass sie das bedienen, was von ihnen verlangt wird. Das fand ich schon immer albern. Ich habe Kunst studiert und mich hat interessiert, Dinge zu machen, die nicht alle machen.“

Auch mit seinen Bildern wolle er etwas ausdrücken, „was in der Kunst meines Erachtens ein bisschen verloren ging. Ich weiß nicht, wann die Kunst in die Sklaverei der Soziologie geraten ist. Aber so ist das heute. Kunst wird daran gemessen, ob sie auf großen Ausstellungen zu sehen ist und ideologische Kriterien erfüllt. Ob sie sich also mit Genderfragen beschäftigt und postkolonialistisch ist. Das sind alles wichtige Themen, aber das ist doch nicht das, was Kunst ausmacht. Die Kunst ist gerade für das zuständig, was eben nicht sagbar ist.“

Dieter Nuhr, der zuletzt zweimal im Globe Wien auftrat und im Juli mit seiner Ausstellungsreihe „Woanders ist überall“ nach Wien zurückkommt, im Interview.