Wie viel Kasko steckt im Staat?

Wer einen beträchtlichen Teil seines Verdienstes an den Fiskus abliefert, will irgendwann auch eine Gegenleistung haben. Und sei es nur aus Angst, gegenüber anderen schlechtergestellt zu werden. Im Wohlfahrtsstaat finde eine Verlagerung von „Wohltat“ auf „Anspruch“ statt, analysierte der deutsche Soziologe Niklas Luhmann im Jahr 1981. Der Befund passt sehr gut in die Gegenwart.



Jeannine Hierländer

stv. Ressortleiterin Economist





Am Montag hörte ich mir einen Vortrag an, geladen hatte das liberale Austrian Institute, Vortragender war Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr. „Wider die Vollkasko-Mentalität in der Wirtschaftspolitik“, lautete das Thema, und es ging um die Frage, wie viel Versicherung ein Staat Bürgern und Unternehmen bieten darf, ohne die Anreize auszuschalten, individuell vorzusorgen. „Eine politisch geförderte Vollkasko-Mentalität hebt den Zusammenhang zwischen Risiko und Haftung auf und begünstigt damit marktwirtschaftliche Fehlallokationen, was dann – als angebliches Marktversagen diagnostiziert – wiederum politisch korrigiert werden muss“, hieß es in der Ankündigung. Kurzum: Zu viel Versicherung führt direkt in die Interventionsspirale.

Die Analogie der Vollkasko-Versicherung drängt sich auf, denn wer eine Vollkasko-Versicherung für sein Auto hat, hat einen Anreiz, im Straßenverkehr mehr Risiko auf sich zu nehmen – was Versicherungen auszuschalten versuchen, indem sie einen oft schmerzlich hohen Selbstbehalt für den Schadensfall in die Verträge schreiben. Der Selbstbehalt ist essenziell, damit die Vollkasko den Versicherungen nicht auf den Kopf fällt.