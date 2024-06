Schicksalstage eines Bundeskanzlers

Reinhold Lopatkas Ergebnis bei der EU-Wahl entscheidet über die Verfassung, mit der die ÖVP in die Nationalratswahl geht. Und wohl auch über die Zukunft Karl Nehammers.

Ab welchem Ergebnis wird es brenzlig für die ÖVP, genauer gesagt für die Führung um Karl Nehammer? 34,5 Prozent hatte die ÖVP bei der EU-Wahl 2019. Und sieben Mandate. Dass das nicht zu halten sein, ist allen klar, das erwartet auch niemand. EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka setzte sein Wahlziel dennoch relativ hoch an: Platz eins an Mandaten, fünf hält er für möglich. Das ist ambitioniert angesichts der Tatsache, dass die FPÖ in allen Umfragen deutlich auf Platz eins liegt. Ein zweiter Platz für die ÖVP wäre angesichts der Umstände jedenfalls noch ein achtbares Ergebnis. Debatten über Nehammer und die Strategie für die Nationalratswahl würden damit sowohl intern als auch extern weitgehend ausblieben. Heikel würde es hingegen bei einem Absturz auf Platz drei hinter FPÖ und SPÖ.

Karl Nehammer tut seit Amtsantritt alles, um seine Partei zu stabilisieren. Viel mehr ist allerdings auch nicht drinnen. Eine Obmanndebatte gab es zwar nie, öffentliche Unmutsbekundungen auch nicht. Dafür leise Absetzbewegungen. Von der alten Kurz-Truppe ist kaum noch jemand dabei – und auch nicht beratend tätig. Sieht man von Gerald Fleischmann ab. Und den Ministerinnen Karoline Edtstadler und Susanne Raab. Aber das Verhältnis zu diesen soll auch nicht mehr sonderlich innig, aber immerhin noch professionell sein.

Die ÖVP unter Karl Nehammer ist wieder auf sich selbst zurückgefallen. Auf die Bünde in erster Linie. So wird etwa die weitgehend unbekannte Nationalratsabgeordnete Romana Deckenbacher Spitzenkandidatin der ÖVP in Wien für die Nationalratswahl. Sie ist Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafter und Mitglied des ÖAAB-Bundesvorstands. Interessante Quereinsteiger für die Nationalratswahl sind nicht in Sicht. Es ist vielmehr ein Kampf jener, die noch da sind, um die Plätze, die es noch geben wird.

Wieder schwarz statt türkis

Die türkise ÖVP ist Geschichte. Der Schwung ist weg. Das sieht man nicht nur beim Marketing, sondern auch beim Themensetting. Unter Sebastian Kurz war das nach vorne gerichtet. Nun ist es retro. Die ÖVP ist wieder schwarz. Manche sehen auch so.

Das ist allerdings auch Reinhold Lopatkas Asset. Er ist immer ein Schwarzer geblieben. Und könnte somit jene Bürgerlichen wieder ansprechen, die mit der Kurz-ÖVP gefremdelt haben. Das Problem dabei: Allzu viele werden das nicht sein.